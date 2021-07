Grid Legends: EA und Codemasters kündigen neuen Teil der Rennspielreihe an

Screenshot - Grid Legends (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Grid Legends (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Grid Legends (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Grid Legends (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Grid Legends (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Grid Legends (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Grid Legends (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Grid Legends (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Grid Legends (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Grid Legends (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX)

Im Rahmen von EA Play haben Electronic Arts und Codemasters einen neuen Teil aus der Reihe GRiD angekündigt: GRiD Legends soll 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen und neben actionreichen Positionskämpfen sowie zahlreichen Motorsport-Klassen auch eine fesselnde Story bieten. Im Gegensatz zu den animierten Akteuren im F1-Storymodus "Braking Point" werden bei GRiD für die Inszenierung der Geschichte reale Schauspieler vor die Kamera gestellt, wie es in der Vergangenheit z.B. gerne bei Need For Speed praktiziert wurde. Die Filmsequenzen sollen hier allerdings im Stil einer Dokumentation realisiert werden - Drive to Survive lässt grüßen.Das Rennspiel soll etwa 130 Strecken beinhalten, darunter reale Rennstrecken wie Brands Hatch und Indianapolis, aber auch bekannte GRID-Stadtkurse wie San Francisco, Paris und mehr. Die mehr als 100 enthaltenen Fahrzeuge sollen sich außerdem aufrüsten lassen. Neben klassischen Tourenwagen darf man u.a. auch hinter dem Steuer von Big Rigs, Einsitzern und Stadion-Trucks Platz nehmen. Mit der Einbindung des Race Creators können Spieler ihre bevorzugten Fahrzeuge gemischter Klassen auf die Strecken bringen und online gegeneinander antreten."GRID Legends kombiniert alles, was unsere Spieler lieben – und es fügt noch mehr spannende Renn-Features hinzu, einschließlich des neuen, epischen Story-Modus", so Chris Smith, GRID Game Director bei Codemasters. "Wir geben den Gamern mehr Abwechslung und Auswahl. Sei es, dass sie mit dem Race Creator ihre ultimativen Herausforderungen erstellen oder wir den von der Community gewünschten Drift-Modus zurückbringen. Dies ist erst der Anfang der Reise und wir können es kaum erwarten, in den kommenden Monaten mehr zu enthüllen."Letztes aktuelles Video: Offizieller RevealTrailer