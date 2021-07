Grid Legends: Überarbeitetes Nemesis-System enthalten

Codemasters wird bei Grid Legends an seinem "Nemesis-System" festhalten, das bereits im Reboot der Reihe aus dem Jahr 2019 enthalten war. Das hat Game Director Chris Smith gegenüber Gamespot bestätigt. Dabei betont er allerdings, dass die Mechanik nicht einfach nur übernommen wird, sondern in der Zwischenzeit weiterentwickelt wurde."Nemesis kehrt zu Grid Legends zurück und wir haben das System weiterentwickelt, damit es on- und offline stärker in Erscheinung tritt", so Smith. "Wir werden mehr darüber sprechen, wenn wird damit beginnen, die Online-Erfahrung ausführlicher vorstellen."Beim Vorgänger sorgte das Nemesis-System dafür, wie die KI-Fahrer auf das Verhalten des Spielers reagierten. Rempelte man sich durch das Feld, konnte man die Konkurrenten verärgern, die als Gegenreaktion ebenfalls mit harten Bandagen kämpften. Sogar der eigene Teamkollege konnte zum Nemesis werden und ignorierte als Folge dessen z.B. Anweisungen per Funk. Mehr zu Grid erfahrt ihr in unserem Test von 2019.Letztes aktuelles Video: Offizieller RevealTrailer