Grid Legends: Veröffentlichung im Februar 2022, zahlreiche neue Details enthüllt

Das Jahr 2022 fängt für Rennspielfans gut an: Wie Electronic Arts und Codemasters melden, wird Grid Legends ( ab 69,98€ bei vorbestellen ) am 25. Februar 2022 auf PC (via Origin und Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series X|S erscheinen. Neben einem umfangreichen Gameplay-Video hat man zudem zahlreiche Infos zu dem Racer bekannt gegeben, der nach Aussage der Entwickler das umfangreichste Grid-Spiel sein soll, an dem man bisher gearbeitet habe.Üner 100 Fahrzeuge parken in der Garage, um in zahlreichen Spielmodi über die Pisten gelenkt werden dürfen. Es wartet u.a. ein Karrieremodus mit über 250 Events, der Story-Modus "Driven to Glory" sowie ein plattformübergreifender Mehrspieler-Modus, bei dem man sich über das so genannte "Hop-In"-Feature in Sekundenschnelle mit Freunden und Rivalen verbinden kann.Bei der Auswahl an Renntypen hat man sich auch an den Wünschen der Community orientiert. So kehren z.B. Driftrennen ebenso zurück wie die Ausscheidungsrennen, bei denen in regelmäßigen Abständen der letztplatzierte aus dem Fahrerfeld eliminiert wird. Weiterhin wird es mit dem "Race Creator" möglich sein, Rennen nach eigenen Wünschen zu veranstalten, wobei sogar Mehrklassen-Matches möglich sind, die mit dem Ändern der Wetterbedingungen oder Hinzufügen von Rampen oder Boost-Portalen zusätzlich modifiziert werden dürfen.„Jetzt, da der Starttermin feststeht, verleiht das Studio unserem bisher umfangreichsten GRID-Spiel den letzten Schliff“, so Chris Smith, GRID Game Director bei Codemasters. „GRID Legends ist ein Action-Rennspiel mit unkompliziertem Spieleinstieg, das sich auf Abwechslung und Auswahl konzentriert. Es hält einen umfangreichen Karrieremodus, einen neuen innovativen Story-Modus und einen Race Creator bereit, der es den Spieler:innen ermöglicht, mithilfe umfangreicher Anpassungsmöglichkeiten Rennen ganz nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Unser neues Hop-in-Gameplay ermöglicht es zudem, sich in Sekundenschnelle zu verbinden und mehr Zeit auf der Strecke und weniger Zeit in Lobbys zu verbringen.“