The Wayward Realms: Ehemalige Elder-Scrolls-Entwickler planen Rollenspiel mit gigantischer Inselwelt

Zwei Veteranen in der Entwicklung von The Elder Scrolls Arena und Daggerfall arbeiten derzeit an einem riesigen Rollenspiel: Wie pcgamer.com berichtet, leiteten Julian LeFay und Ted Peterson einst die Entwicklung an den eingangs genannten Titeln. Derzeit sitzen sie an ihrem neuen PC-Spiel The Wayward Realms Dazu gründeten sie bereits im Jahr 2019 ihr eigenes Studio OnceLost Games; ein Datum für ihr "Grand RPG" gibt es noch nicht. Die "gigantische" Welt soll laut Steam-Seite viel größer ausfallen, als man es aus den meisten anderen Spielen kennt. Großflächige Städte mit hunderten oder tausenden NPCs werden von "tiefen, düsteren Wäldern" und riesigen Bergen ergänzt. Geplant sind auch Sümpfe, Marschlande sowie weite Ozeane, die allesamt mit Hilfe dynamischer prozeduraler Generierung zum Leben erweckt werden sollen.Ein virtueller Game-Master soll die sich stets weiterentwickelnde Geschichte interessant halten. Andere Charaktere und Fraktionen werden ihre Pläne basierend auf den Spieleraktionen umsetzen, so die Beschreibung. So sollen zwei unterschiedliche Nutzer nie die gleichen Geschehnisse erleben. Je nach gewählter Rolle (wie einem Archäologen, einem in Verschwörungen verwobenen Dieb oder einem konversationsfesten Aristokrat) sollen die World-Events einen anderen Einfluss ausüben.Des Weiteren versprechen die Entwickler ein "echtes Rollenspiel". Statt einen Krieger oder Magier von der Stange vorgesetzt zu bekommen, habe man als Spieler selbst großen Einfluss auf die Charakter-Klasse. Dazu gehörten anpassbare Fähigkeiten sowie eigene "Spells", Tränke und "Enchantments". Daher seien auch extrem ungewöhnliche Charaktere möglich.Angepriesen werden zudem die Überlieferungen der Welt. Trotz des altbekannten mittelalterlichen Designs gehe die Vorgeschichte deutlich tiefer als es zunächst scheine - von multiplen Monden über aufschlussreiche Büchereien bis hin zu verschiedenen Kreaturen pro Spezies. Zur offiziellen Website geht es hier ; die Steam-Beschreibung erklärt:"The Wayward Realms spielt auf einer Gruppe von über 100 realistisch skalierten Inseln, die kollektiv als das Archipel bekannt sind, wo eine große Zahl an Fraktionen um Einfluss und Macht konkurrieren. Königreiche erstreben den Erhalt ihrer Dominanz, Emporkömmlinge versuchen, einen Platz an der Spitze zu ergattern, und Dynastien lassen ihre Generationen überdauernde Pläne zur Realität werden.Sollte sich der Spieler eine Position der Bedeutung verdienen, kann eben jener den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Zuvor muss er aber seinen Wert im Kampf gegen Rivalen, Söldner, Monster, Geister und Dämonen beweisen. Bei seinem Streben nach Ruhm und Reichtum müssen Spieler durch wundersame Lande reisen, Kerker voller düsterer Vorahnungen erforschen und Königreiche voller Menschen, Elfen, Orks, Zwergen und ein paar weiteren ungewöhnlichen Spezies durchqueren."