Zool Redimensioned: Aufgefrischte Rückkehr des Jump-n-Run-Oldies angekündigt

Screenshot - Zool Redimensioned (PC) Screenshot - Zool Redimensioned (PC) Screenshot - Zool Redimensioned (PC) Screenshot - Zool Redimensioned (PC) Screenshot - Zool Redimensioned (PC) Screenshot - Zool Redimensioned (PC) Screenshot - Zool Redimensioned (PC)

Over 28 retro platforming challenges, all enhanced for the best possible experience

Choose between two main game modes: Redimensioned for a more accessible modern experience, or Ultimate Ninja to experience a true hardcore challenge

Trade blows with the dimension's most dangerous creatures in seven completely redesigned boss fights

Discover new secrets, challenges and extras across your adventure, with over 25 achievements to unlock

Enhanced quality-of-life options, including a level select screen, checkpoints, accessibility options and more

Play the original Mega Drive version for a truly authentic retro adventure"

Das auf dem Amiga kreierte Hüpf-Maskottchen Zool vom britischen Hersteller Gremlin sollte im Jahr 1992 den übermächtigen Konsolen-Jump-n-Runs etwas entgegensetzen - was in puncto Beliebtheit nur sehr bedingt gelang. Sumo Digital Academy hält das heutzutage nicht davon ab, dem Jump-'n'-Run-Oldie eine Neuauflage zu gönnen - und zwar ausgerechnet für den damals von vielen Amiga-Fans verhassten PC (später folgten übrigens bereits Umsetzungen für den PC und allerlei Konsolen) .



Zool Redimensioned heißt die Neuauflage des ersten Teils, die von Publisher Secret Mode vertrieben wird. Sie soll bereits am Mittwoch, 18. August 2021 im Steam-Store erscheinen ( zur offiziellen Website ). Ein frisches Team studentischer Entwickler wurde dazu von Entwicklern des Originals und von Dr Jacob Habgood (Director of Education Partnerships at Sumo Group) an die Hand genommen. Als Grundlage dient die eigens entwickelte C++-Engine. Ähnlich wie beim Amiga-Plattformer Superfrog HD könnten die umgestalteten Levels für ein deutlich flüssigeres Spiel sorgen als im etwas hektischen, teils unübersichtlichen Original.Wer möchte, kann alternativ zum alten Spiel wechseln. Dabei handelt es sich aber weder um das ursprüngliche Amiga-Original, noch um die grafisch aufgemotzten AGA-Umsetzungen für den Amiga 1200 oder die Hybrid-Konsole Amiga CD32. Stattdessen müssen Käufer mit der Mega-Drive-Umsetzung Vorlieb nehmen, deren Soundtrack - passend zum Soundchip - wie ein Sack Schrauben klingen dürfte.Besitzer des Amiga-Originals hatten es übrigens auch nicht viel besser, da man sich vorm Spielen für Soundeffekte ODER eines der wählbaren Lieder entscheiden musste. Das waren noch Zeiten! Eine Ausnahme war natürlich die spätere CD-Fassung, die gleichzeitig glasklare Musikbegleitung und kleine Render-Filmchen zu bieten hatte.In Zool Redimensioned gibt es neben der leichteren modernen und der Mega-Drive-Fassung übrigens auch den Modus "Ultimate Ninja" als "echte Hardcore-Herausforderung". Ein interessantes Detail am Rande ist übrigens, dass Youtube den Trailer der Neuauflage für Sonic the Hedgehog hält. Gremlin orientierte sich damals tatsächlich stark an Segas Maskottchen, u.a. mit der (modifizierbaren) Spielgeschwindigkeit und natürlich dem auf cool getrimmten Design des Helden.