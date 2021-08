Zool Redimensioned: Der Amiga-Ninja ist zurück

Mehr als 28 Plattformherausforderungen im Retro-Stil, alle aufgebohrt für das bestmögliche Spielerlebnis

Wähle zwischen zwei Varianten des Hauptspiels: "Redimensioned" – eine zugänglichere, moderne Fassung oder "Ultimate Ninja" – die wahre Hardcore-Herausforderung

Schwinge die Fäuste und stelle dich den gefährlichsten Kreaturen der Dimension in sieben komplett neudesignten Bosskämpfen

Entdecke neue Geheimnisse, Herausforderungen und Extras im Laufe deines Abenteuers, mit über 25 Erfolgen, die nur darauf warten, freigeschaltet zu werden

Verbesserte Optionen, die das Leben noch ein bisschen besser machen: Level-Auswahl-Bildschirm, Checkpoints, Eingabeoptionen und vieles mehr

Versuche dich an der Original-Fassung für Mega Drive, um das wahre Retro-Adventure zu erleben

Am 18. August 2021 haben die Sumo Digital Academy und Secret Mode den neuaufgelegten 2D-Plattformer Zool Redimensioned für PC veröffentlicht . Der Download des einstigen Amiga-Jump'n'Runs (zum Rückblick ) via Steam , wo bis dato 91 Prozent der Nutzerreviews positiv ausfallen, kostet 7,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Mit Zool Redimensioned kehrt das 1992 von Gremlin Graphics für den Amiga entwickelte und von Kritikern gefeierte Gaming-Maskottchen Zool zurück auf die große Bühne!Diese Neuinterpretation des klassischen Action-Plattformer-Adventures ist von Grund auf neu konzipiert und gestaltet worden, um modernen Ansprüchen zu genügen. Hilf Zool dabei, sich springend, drehend und schießend einen Weg durch acht fremdartige Welten zu bahnen und dabei furchterregende Bosse zu erledigen – und befreie ganz nebenbei auch noch das Universum von Krools bösartigem Einfluss.Zools Old-School-Plattformer-Action wird auch die härtesten Gamer an ihre Grenzen bringen – und das mit modernen Verbesserungen, die das Spiel direkt ins 21. Jahrhundert katapultieren. Schlag deine eigenen Speedrun-Zeiten, entdecke die Geheimnisse, die in jedem Level versteckt sind, oder reise zurück in der Zeit und spiele die Originalversion. Erlebe erneut die Legende des Ninjas, mit der alles begann!"