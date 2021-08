Everslaught: Schnelle VR-Action metzelt sich im Early Access durch mystisch beleuchtete Tempel

Metzeln, looten, aufmotzen und harpunieren - mit dieser blutigen Mischung soll der Early-Access-Titel



Früher wurden in Bonner Katakomben lediglich Hinterzimmer-Deals abgewickelt, heutzutage geht es um einiges handfester zur Sache: Entwickler MobX GmbH aus der ehemaligen Bundeshauptstadt arbeitet an einem kernigen und recht blutigen VR-Gemetzel im Stil eines Rogue-likes.Metzeln, looten, aufmotzen und harpunieren - mit dieser blutigen Mischung soll der Early-Access-Titel Everslaught Steam-Nutzer mit einem VR-Headset begeistern. Obwohl ein Großteil der Spiel-Elemente prozedural generiert wird, hat das siebenköpfige Team bereits im Early Access eine ansehnliche altertümliche Tempel-Landschaft auf die Beine gestellt.

Screenshot - Everslaught (HTCVive, OculusRift, PlayStationVR, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Everslaught (HTCVive, OculusRift, PlayStationVR, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Everslaught (HTCVive, OculusRift, PlayStationVR, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Everslaught (HTCVive, OculusRift, PlayStationVR, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Everslaught (HTCVive, OculusRift, PlayStationVR, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Everslaught (HTCVive, OculusRift, PlayStationVR, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Everslaught (HTCVive, OculusRift, PlayStationVR, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Everslaught (HTCVive, OculusRift, PlayStationVR, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Everslaught (HTCVive, OculusRift, PlayStationVR, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Everslaught (HTCVive, OculusRift, PlayStationVR, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Everslaught (HTCVive, OculusRift, PlayStationVR, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Everslaught (HTCVive, OculusRift, PlayStationVR, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Everslaught (HTCVive, OculusRift, PlayStationVR, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Everslaught (HTCVive, OculusRift, PlayStationVR, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Everslaught (HTCVive, OculusRift, PlayStationVR, ValveIndex, VirtualReality)





#EVERSLAUGHT is proving that #PCVRISNOTDEAD!

We've already hit more than 1000 units sold on the 1st day. While that may seem low compared to "big title" releases, it's quite a lot for launching a VR game into Early Access! Thanks to the great VR community! https://t.co/NVbvsEgzDy



— Gihad Chbib (@thgc) August 2, 2021

In dieser werden schlecht gelaunte und vermutlich noch schlechter riechende Moder-Gegenr vermöbelt - oder auch mit Waffen zerlegt. Zur Abwehr stehen u.a. Schuss- und Klingenwaffen sowie eine Harpune für schnelles Erklimmen von Anhöhen zur Verfügung.Zwischendurch lässt sich das Arsenal aufrüsten, um hinterher noch mehr Unheil anzurichten. Auch Gefechte gegen fette Bosse sind im Grotten-Netzwerk an der Tagesordnung (oder eher Nachtordnung?). Die finale Fassung soll Ende 2022 erscheinen ; laut Uploadvr.com ist später auch eine PSVR-Umsetzung geplant. Hier geht es zur offiziellen Website . Auf Twitter freute sich der Schöpfer des Spiels, Gihad Chbib, bereits nach einem Tag darüber, dass der Early-Access-Titel gut angenommen worden sei (für PC-VR- und Early-Access-Verhältnisse):Flip your arm to to rapidly switch back and forth between your weapons and your tools (e.g. shotgun and grappling hook)! Yes, it feels as cool as it looks and sounds!All gameplay is tailored towards hardcore VR players! Bring on the swiftest, least restrictive movement and combat you've ever seen in VR! (Warning: Play this only if you don't feel like puking every time you take two steps in VR!)Combine your weapons, tools and melee weapons to engage literally hundreds of monstrosities! Time to dispense some unholy justice upon thy enemies!"