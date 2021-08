Armed Emeth: Retro-Rollenspiel für PC und Xbox veröffentlicht

Screenshot - Armed Emeth (PC) Screenshot - Armed Emeth (PC) Screenshot - Armed Emeth (PC) Screenshot - Armed Emeth (PC) Screenshot - Armed Emeth (PC) Screenshot - Armed Emeth (PC) Screenshot - Armed Emeth (PC) Screenshot - Armed Emeth (PC) Screenshot - Armed Emeth (PC) Screenshot - Armed Emeth (PC)

Am 6. August 2021 haben Hit-Point und KEMCO das bereits für iOS und Android erschienene 2D-Rollenspiel Armed Emeth auch für PC, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht. Auf Steam wird im Gegensatz zum Microsoft Store noch bis zum 12. August ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (13,49 Euro statt 14,99 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "Valess, ein Junge, der in einer Kommune von Landstreichern geringfügige Beträge verdient, trifft plötzlich auf Lock, einen autonomen Golem. Als er entdeckt, dass der Chef einer kriminellen Organisation ein riesiges Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hat, erhält Valess von Lock einen eigenen Golem und entscheidet sich, ihn bei einer Abenteuerreise ins Unbekannte zu begleiten, wo zahlreiche Belohnungen warten. So beginnt ihre Reise von Mut und Öl über mehrere Kontinente!Neben ausbaufähiger Golemausrüstung gibt es auch von Lebenskraft durchtränkte Edea-Steine, spezialisierte passive Fertigkeiten und Spezialmunition für eine Vielzahl von Umständen. Besuche Bounty Centers für Informationen über aktive Kriminelle und Monster, einschließlich ihrer Belohnungen, Standorte und besonderen Eigenschaften. Besuche jede Kommune und nimm so viele Belohnungen mit, wie du kannst, um Ruhm und Reichtum zu finden!" Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Trailer