Boyfriend Dungeon: Das romantische Waffenabenteuer hat begonnen

Am 11. August 2021 haben Kitfox Games ihren Dungeon Crawler Boyfriend Dungeon für PC, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Via Epic Games Store und Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen, wird noch bis zum 18. August ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 15,99 Euro bzw. 16,99 Euro gewährt, im eShop hingegen nicht. Im Microsoft Store werden sogar 19,99 Euro für das auch via itch.io sowie im Xbox Game Pass (Ultimate) enthaltene Action-Rollenspiel fällig.In der Spielbeschreibung heißt es: "Erobere die Herzen von Waffen, um sie bei diesem Dungeon-Crawl-Abenteuer im 'Shack-and-Slash'-Stil hochzuleveln. Date bis zu sieben Waffen mit einzigartigen Persönlichkeiten! Erkunde generierte Dungeons mit actionreichen Kämpfen und Herausforderungen! Probiere verschiedene Kampfstile aus. Triff genau oder weiche mit dem Dolch aus! Mit dem Lasersäbel kannst du ganze Gruppen angreifen! Inklusivität für Gender und Sexualität: Beziehungen mit Männern, Frauen und nicht-binären Personen.Für deinen Sommerjob musst du alle Kreaturen aus „dem Dunj“ entfernen. Bald merkst du, dass die Waffen vor Ort sich in hübsche Personen verwandeln ... die auch noch SINGLE sind! (Was für ein Zufall, denn auch du bist gerade zu haben!) Investiere das verdiente Geld in romantische Dates, um mit deinen Lieblingen unvergessliche Momente zu erleben und gemeinsam Monster niederzumetzeln. Wer zusammen kämpft, bleibt zusammen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer