Frostpunk 2: Postapokalyptisches Aufbauspiel mit Ölförderung und mehr Konflikten

11 bit studios hat Frostpunk 2 angekündigt - zunächst nur für PC ( Steam Epic Games Store ). Das Team ist seit Entwicklung des ersten Teils gewachsen und besteht mittlerweile aus fast 70 Mitgliedern, weswegen der zweite Teil deutlich umfangreicher ausfallen soll. Ein Release-Zeitraum wurde nicht erwähnt. Der Nachfolger des postapokalyptischen Aufbauspiels ist das erste von drei hauseigenen Projekten, an dem das Warschauer Studio im Moment arbeitet.In Frostpunk 2 übernimmt man wieder die Rolle des Anführers einer an Ressourcenknappheit leidenden Metropole. Die Expansion und die Suche nach neuen Energiequellen sind unvermeidlich. Aber auch die postapokalyptische Welt hat sich weiterentwickelt. Denn nach dem Ende des Kohlezeitalters wird die Ölförderung als Rettung der letzten Überlebenden der Menschheit angesehen, aber nicht jedes Mitglied der Gesellschaft soll der neuen Ausrichtung gegenüber aufgeschlossen sein."Dank der zusätzlichen Mitarbeiter ist es uns möglich, alle Aspekte des Spiels zu verbessern, von der Größe, über die Qualität bis hin zum Gameplay. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, mehr als nur ein simples Sequel zu entwickeln. Wir möchten den Spielern ein Erlebnis bieten, das weit über das des Originals hinausgeht", meint Jakub Stokalski, Co-Director von Frostpunk 2. "Spieler können sich auf eine Menge weitreichender Entscheidungen einstellen sowie auf die Freiheit, die Stadt und ihre Gesellschaft nach ihren Vorstellungen zu beeinflussen - aber sie müssen auch mit den Konsequenzen leben. Frostpunk 2 baut auf den Konflikten aus dem Vorgänger auf: dem Abwägen zwischen dem Überleben der Menschheit und menschlichen Werten sowie dem Überlebenskampf gegen die arktische Kälte. Aber, was noch wichtiger ist, Frostpunk 2 fügt dem Ganzen eine neue Ebene hinzu, die in vielen Aspekten des Spiels präsent sein wird, sei es nun im politischen, gesellschaftlichen oder technologischen Fortschritt - und diese Ebene betrifft den Konflikt zwischen Menschen und ihrer eigenen Natur."Frostpunk ist derweil vom 12. August um 17:00 Uhr bis zum 16. August um 19:00 Uhr kostenlos auf Steam spielbar.