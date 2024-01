Frostpunk 2: Erster Gameplay-Trailer und Ankündigung für Game Pass

Frostpunk 2: Das erste Gameplay im Trailer

Release weiter eingegrenzt – jetzt auch für Konsolen

Obwohl schon seit 2021 angekündigt, haben sich die 11 Bit Studios bislang mit Gameplay-Material zuzurückgehalten. Das findet jetzt mit einemein Ende. Zugleich gibt es eine überraschende Ankündigung für denDas eiskaltegeht dieses Jahr in die zweite Runde und spielt 30 Jahre nach den Ereignissen des ersten. Der apokalyptische Schneesturm ist noch lange nicht vorbei gezogen, weshalb es erneut an euch liegt, die verbliebenen Reste der Menschheit vor dem endgültigen Untergang zu bewahren. Wie das aussieht, zeigt nun derFür Frostpunk 2 will Entwickler 11 Bit Studios noch einen Schritt weitergehen. Laut Jakub Stokalski, dem Co-Director des Studios, geht es im Strategie-Sequel unter anderem um. "Wir nutzen das postapokalyptische, eisige Setting, um eine bedeutungsvolle Geschichte über menschlichen Ehrgeiz zu erzählen. Denn letztendlich wird uns nicht die Natur, sondern nur die menschliche Natur auslöschen".Davon ist im Gameplay-Trailer, der etwa zwei Minuten lang ist, bereits ein Ansatz zu erkennen. Schließlich werdet ihr neben den Herausforderungen, die der Aufbau einer Stadt inmitten einer Eiswüste mit sich bringt, auch erneut mit Situationen konfrontiert, bei denen esgibt. Zudem ihr als Verwalter der Stadt die Konsequenzen tragt.Optisch hinterlässt Frostpunk 2 im Trailer den gewohnten Look:. Trotzdem existiert zwischen all dem Gezittere ein kleiner Funke, dass eure Stadt eventuell den Kampf gegen die drohende Eis-Apokalypse gewinnen kann.Der Trailer zu Frostpunk 2 verrät derweil noch eine weitere Neuigkeit: Die Veröffentlichung soll in dererfolgen. Einen genauen Termin gibt es noch nicht, dafür aber eine spannende Ankündigung. Frostpunk 2 wird ab dem ersten Tag imerhältlich sein, wie 11 Bit Studios bekanntgibt.Damit aber nicht genug: Frostpunk 2 wird zu einem späteren Zeitpunkt außerdem für dieund dieerscheinen. Für die Microsoft-Konsole wird der eisige Winter ebenfalls direkt im Xbox Game Pass-Abo enthalten sein. Details zur Konsolenumsetzung sollen jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen.Wann genau ihr eurelegen könnt, bleibt noch abzuwarten. Wir freuen uns derweil noch auf ganz andere