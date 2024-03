Frostpunk 2: Release- und Beta-Termin enthüllt

Sieben Tage Beta-Zugang im April (inklusive Teil des Sandbox-Modus)

drei DLCs, die nach dem Release des Grundspiels veröffentlicht werden

72 Stunden vorzeitiger Zugang zur Story-Kampagne

Digitale Novelle "Warm Flesh"

Digitales Artbook und Soundtrack

Wenn im kommenden Sommer die Temperaturen steigen, könnt ihr euch spielerisch auf Minusgrade einstellen: 11 bit Studios hat im Rahmen derdenvonenthüllt.Der Nachfolger zum 2018 veröffentlichten Survival-Strategiespiel befindet sich schon seit einiger Zeit in Entwicklung, aber erst mit Beginn des neuen Jahres hat der polnische Entwickler so langsam den Geheimnisschleier gelüftet. Und ihr könnt schon bald selbst Hand anlegen, teilweiseals gedacht.Laut dem jüngst veröffentlichten Trailer wird Frostpunk 2 amerscheinen, und zwar vorerst. Zu einem späteren Zeitpunkt soll auch eine Konsolenumsetzung folgen, aber diese hat bislang noch keinen festen Releasetermin im Gepäck. Darüber hinaus wirdsein.Wer trotzdem eine separate Version vorbestellen möchte, kann das ab heute tun. Neben der Standard Edition gibt es zudem eine, die folgende Boni enthält:Spielerisch bleibt Frostpunk 2 derweil den Stärken des Vorgängers treu, will diese aber noch weiter vertiefen. Als Magistrat einer Stadt müsst ihr für dessenkämpfen und trefft regelmäßig wichtige Entscheidungen. Neu ist die Einführung von verschiedenen Fraktionen innerhalb der Stadtmauer, die um die Gunst der Bevölkerung buhlen. Dabei liegt es an euch, mit welchen Vertretern ihr zusammenarbeitet, müsst aber mit den entsprechenden Konsequenzen leben.Bevor es aber imlosgeht, könnt ihr auch schon diesen Monat mit neuen Spielen loslegen. Im