Car Mechanic Simulator 2021: Die virtuelle Autowerkstatt öffnet ihre Tore

72 Autos zum Reparieren

Über 4000 Teile

Unendlich viele zufällig generierte Aufträge

Fahrzeugauktionen

Scheuenfunde

Schrottplatzjagden

handgefertigte Story Missionen

Fähigkeiten und Werkstatt Upgrade-System

Fahrzeugtuning

Endloser Spielspaß

Rennstrecke mit der Möglichkeit auf Zeit zu fahren

Fahrzeugflüssigkeiten

Waschanlage mit neuen Maschinen zum Entfernen von Schmutz

Geräumige offene Werkstatt

Neuer Schadenstyp für Dellen in der Karosserie

Lackierbare mechanische Autoteile

Neue Motorgeräusche

Minispiele

Bremsschreibendrehmaschine

Qualitäts - Upgrade System

Felder

Neues Park - System

Schrottauktionen

Überarbeiteter Modus zur Teilprüfung

Visuelle Anpassung der KArosserieteile

Fahrzeugkonfigurator

Rostige Schrauben

Am 11. bzw. 12. August 2021 haben Red Dot Games und PlayWay den Car Mechanic Simulator 2021 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Auf Steam , wo auch eine kostenlose Demo zum Download bereitsteht, wird noch bis zum 18. August ein Launch-Rabatt von fünf Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (19,94 Euro statt 20,99 Euro). Für die Konsolenfassungen werden via Microsoft Store und PlayStation Store hingegen je 29,99 Euro fällig. Die bisherigen Nutzerreviews auf Vavles Download-Portal fallen "sehr positiv" aus. Außerdem zählt der Car-Mechanic-Simulator -Nachfolger zu den aktuellen Topsellern auf Steam In der Spielbeschreibung heißt es: "Car Mechanic Simulator 2021 ist eine neue Produktion mit einer gut etablierten Spielerbasis. Beginn als frischgebackener Besitzer einer Autowerkstatt und erarbeite dir deinen Weg zu einem Service-Imperium. Machen dir deine Hände in einem super realistischen Simulationsspiel schmutzig, das unglaublich realistische Details aufweist. Mach dich bereit für die Arbeit an 4000 Teilen und über 72 Autos. Krempel die Ärmel hoch und tauche in die verrückt realistische Welt einer Autowerkstatt ein.Erweitere dein Leistungsspektrum, indem du in einen neuen Werkstattraum und neue Ausstattungselemente investierst. Reparaturen, Tests, Lackieren, Tuning und Umbau von Autos. Besuche ein Auktionshaus und kaufe Autos, die in einem mehr oder weniger guten Zustand sind. Wenn du Glück hast, entdeckst du Zufallsfunde in alten Scheunen. Einige der Fahrzeuge sind wahre Edelsteine, du musst sie nur finden.Eine unendlich generierte Anzahl von Aufträgen wird dich für eine Weile beschäftigen. Wenn du für eine größere Herausforderung bereit bist – kannst du dich in speziell gestalteten Story-Missionen auf die Probe stellen. Jede Mission bietet eine einzigartige Reihe von Anforderungen und Herausforderungen, denen du dich stellen musst. Wenn dein Werkstatt Upgrade fertig ist, wird es Zeit für ein Projekt Auto. Spar etwas Geld, kauf dir dein eigenes Fahrzeug und richte es her. Von einer Rostlaube zu einem Top-Fahrzeug in perfektem Zustand. Zeit, sich die Hände mit viel Motorfett schmutzig zu machen!"Als Features werden genannt:Zu den Neuerungen gegenüber dem Vorgänger zählen:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer