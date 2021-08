One Deck Dungeon: Digitale Brettspieladaption für Switch erschienen

Screenshot - One Deck Dungeon (Switch) Screenshot - One Deck Dungeon (Switch) Screenshot - One Deck Dungeon (Switch) Screenshot - One Deck Dungeon (Switch) Screenshot - One Deck Dungeon (Switch) Screenshot - One Deck Dungeon (Switch)

Am 12. August 2021 haben Handelabra Games und Underbite Games den bereits für PC, iOS und Android erschienenen sowie auf Steam bis dato "sehr positiv" bewerteten Taktik-Dungeon-Crawler One Deck Dungeon auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Preis für den Download via eShop beträgt 8,46 Euro.Bei One Deck Dungeon handlet es sich um eine offiziell lizenzierte Digitalumsetzung des gleichnamigen Brettspiels von Asmadi Games. Die Macher beschreiben es als karten- und würfelbasierte Roguelike-Erfahrung, in die man ohne langwierige Charakteranpassungen oder Inventarverwaltung direkt einsteigen könne.Letztes aktuelles Video: Trailer