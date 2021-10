Critadel: Ballerwütiges Roguelike-Trio stürmt PC und Switch

Drei verschiedene spielbare Charaktere (furchtloser Kämpfer Nox, mysteriöser Kultist Ahnushu und Kampf-Androide Alice), jeder mit seinen eigenen einzigartigen Startwaffen/Gegenständen, aufrüstbaren Fähigkeiten und freischaltbaren Kostümen

Mit dem 360°-Zielcursor können Sie Feinde in jede Richtung schießen

Ausweichmanöver mit begrenzter Unbesiegbarkeit zum Vermeiden von Angriffen

Mächtige Waffen, die im Turm gekauft oder zufällig gefunden werden können

Sammelbare Artefakte, die beim Ausrüsten passive Boni gewähren

Zwei Arten von Spielwährung: Kristalle (im gesamten Turm zu finden) und Kugeln (verdient durch das Besiegen von Bossen)

Zwei Schwierigkeitsmodi sowie ein Boss-Rush-Modus zum Nachspielen von Bosskämpfen

Am 13. Oktober 2021 haben Pixelian Studio und Nicalis den 2D-Plattformer Critadel für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download der Roguelike-Action via eShop Epic Games Store und Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "größtenteils positiv" ausfallen, kostet zwischen 14,99 Euro und 17 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Ein mysteriöser Turm mit Hunderten von verzweigten Pfaden nach oben!Critadel ist ein Hardcore-Actionspiel mit GBA-inspirierter Grafik und einem pulsierenden Techno-Soundtrack und bietet eine praktisch grenzenlose Vielfalt an Waffen- und Gegenstandskonfigurationsoptionen. Mit aufrüstbaren spielbaren Charakteren und ständig neu konfigurierten Verzweigungspfaden ist es ein Spiel, das jedes Mal anders ist, wenn du es spielst!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer