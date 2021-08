Clanfolk: Aufbaustrategie in den schottischen Highlands angekündigt

Screenshot - Clanfolk (PC) Screenshot - Clanfolk (PC) Screenshot - Clanfolk (PC) Screenshot - Clanfolk (PC) Screenshot - Clanfolk (PC) Screenshot - Clanfolk (PC) Screenshot - Clanfolk (PC) Screenshot - Clanfolk (PC) Screenshot - Clanfolk (PC) Screenshot - Clanfolk (PC) Screenshot - Clanfolk (PC)

MinMax Games ( Golftopia Space Pirates and Zombies ) haben die mittelalterliche Kolonie- und Lebenssimulation Clanfolk angekündigt, die im Herbst 2021 für PC erscheinen soll. Auf Steam kann man die 2D-Aufbau-Strategie bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Clanfolk ist eine Lebenssimulation, die in den mittelalterlichen Highlands in Schottland spielt.Nutze historisch korrekte Werkzeuge und Prozesse, um in und von der Natur zu leben, während du eine wachsende Siedlung für deinen Clan baust. Jedes Stück Land auf der Karte hat einen Nutzen. Wo und wie du deine Siedlung baust, ist tatsächlich von großer Bedeutung. Sorge und kümmere dich um dein Clanfolk. Sie werden versuchen, deine Anordnungen auszuführen und gleichzeitig ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Mach dich mit deinem Clanfolk vertraut, während sie ihr ganzes Leben in deiner Obhut verbringen.Die ganze Welt ist simuliert und die größte Bedrohung ist die Natur selbst. Nahrung gibt es zunächst genug und die Nächte sind warm; du hast ausreichend Zeit zu planen und die mittelalterliche Atmosphäre zu genießen, bevor Ressourcen mit dem Wechsel der Jahreszeiten knapp werden und sorgfältigere Planung wichtig wird. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass du deinen ersten Winter überlebst."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer