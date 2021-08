The Magister: Die Ermittlungen beginnen Anfang September

Eine immer wieder neue Mordgeschichte In diesem nach Zufallsprinzip generierten Mordfall musst du Hinweise finden und Verdächtige ermitteln. Die Ereignisse, Hinweise und Mordfälle sind bei jedem Durchspielen anders.

Taktisches Begegnungssystem auf Kartenbasis: Meistere die unterschiedlichen Decks mit ihrer großen Auswahl an Karten, die du gegen Gegner im Kampf oder im "taktischen Diplomatie"-Modus für friedliche Diskussionen einsetzen kannst.

Erschaffe dir einen ganz eigenen Magister: Kombiniere Spezialitäten, Schwächen und Fähigkeiten und erschaffe so deinen perfekten Magister. Du kannst labile Alkoholiker oder clevere Intellektuelle erschaffen. Sie alle führen dich auf unterschiedliche Abenteuer.

Entdecke eine fesselnde Fantasiewelt: Auf deiner Suche nach dem Mörder hast du 14 Tage Zeit, Silverhurst zu erkunden und dich mit seinen Bewohnern anzufreunden oder sie einzuschüchtern.

Am 2. bzw. 3. September 2021 wollen Nerdook Productions und Digerati das Kriminal-Rollenspiel The Magister für PC, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Via Steam und GOG kann man die taktischen Roguelite-Ermittlungen bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "DU bist ein MAGISTER, ein Agent, der den Willen des Kaisers und des Gesetzes in den fernen Regionen des Kaiserreichs ausführt. Erst vor kurzem wurdest du in das entlegene Dorf Silverhurst versetzt, wo du das grausige Ableben eines anderen Magisters untersuchen sollst. Dafür hast du 14 Tage lang Zeit.Lass dich von diesem Detektiv-RPG mitreißen, während du deine Talente einsetzt, Hinweisen nachgehst und den Missetäter zur Verantwortung ziehst. The Magister verfügt über ein innovatives Kartensystem für Begegnungen. Im Kampf kannst du entweder deine Waffen einsetzen, oder Auseinandersetzungen friedlich mit 'taktischer Diplomatie' lösen. The Magister wurde so entwickelt, dass es mehrfach gespielt werden kann. Da die Ereignisse individuell generiert werden, gibt es mehrere Möglichkeiten, Aufgaben zu lösen. Außerdem kannst du mehrere Magisterarten erstellen und verschiedene Starterdecks meistern. Dank der zusätzlichen Karten, die du zwischendurch erhältst, bietet jede Ermittlung eine ganz neue Erfahrung."Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer