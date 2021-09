The Magister: Die Ermittlungen sind eingeleitet

Zufällig generierter Kriminalfall: Eine Komplettlösung wird dir hier nicht helfen! Die Ereignisse, Hinweise, Motive und der Mörder ändern sich bei jedem Spieldurchgang. Nur DU kannst den Schuldigen identifizieren.

Taktische, auf Karten basierende Begegnungen: Deine Kampf- und Verhandlungsfähigkeiten werden durch die Karten in deinem Deck bestimmt. Nutze eine breite Auswahl an Karten wie "Herzstopper", "Gifthieb", "Schlechter Scherz" und "Langes Gespräch".

Befriede Gegner für einen friedlichen Ausgang: Nutze "Taktische Diplomatie" als eine Alternative zum Kampf und beruhige Feinde mit deinen Unterhaltungskarten, um deren Wut-Stufe auf 0 zu senken.

Wähle deinen Magister: Verschiedene Magister verfügen über ihre eigenen Stärken und Schwächen. Vom gerissenen Alkoholiker bis zum intelligenten Schlaflosen – jede Variation sorgt für ein anderes Abenteuer.

Rekrutiere einen menschlichen Verbündeten oder pelzigen Begleiter: Falls notwendig kann ein Söldner, Spion oder Weiser rekrutiert werden, um bei deiner Untersuchung zu helfen. Du kannst dich auch mit ortsansässigen Katzen oder Hunden anfreunden, die dir dann in Kämpfen zur Seite stehen.

Entdecke eine faszinierende Fantasy-Welt: Du hast 14 Tage, um Silverhurst zu erkunden und dich mit den Bewohnern anzufreunden oder diese einzuschüchtern. Aber dir bleibt nicht viel Zeit, um den Mörder zu entlarven.

Am 2. bzw. 3. September 2021 haben Nerdook Productions und Digerati das Kriminal-Rollenspiel The Magister für PC, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Via Steam Microsoft Store und eShop wird jeweils ein Launch-Rabatt von 14 bzw. 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 12,49 Euro bzw. 14,99 Euro gewährt. Auf Steam und GOG steht außerdem eine kostenlose Demo zum Download bereit.In der Spielbeschreibung heißt es: "The Magister ist ein Krimi-RPG bei dem mit Karten gekämpft wird. Baue und gestalte dein individuelles Deck, um damit zu kämpfen, oder nutze 'Taktische Diplomatie', um diejenigen zu befrieden, die sich dir in den Weg stellen. Sammle Hinweise und entdecke Motive bei der Untersuchung des Todes deines Vorgängers und entlarve den schuldigen Täter."Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer