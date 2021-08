Call of Duty: Vanguard: Shooter im Zweiten Weltkrieg erscheint Anfang November; neue Warzone-Karte geplant

"Private Lucas Riggs, 20. Bataillon, 9. Infanteriedivision Australiens, British Eighth Army.

Sergeant Arthur Kingsley vom 9. Fallschirmjäger-Bataillon der British Army.

Lieutenant Wade Jackson von der Scouting Squadron Six der United States Navy.

Lieutenant Polina Petrova von der 138. Gewehrschützendivision der Roten Armee.



Alle Inhalte, die mit einem Battle Pass verdient oder als Teil eines Bundles im Shop gekauft wurden, bleiben erhalten.

Ihr werdet eins (oder jedes) der vier integrierten Call of Duty-Spiele spielen können - Modern Warfare, Black Ops Cold War, Vanguard und Warzone - und im Rang aufsteigen sowie in eurem Battle Pass fortschreiten.

Ihr könnt Warzone-Waffenausrüstungen mit Inhalten aus allen Call of Duty-Titeln erstellen.

Activision Publishing hat Call of Duty: Vanguard gestern Abend vorgestellt. Der Shooter im Zweiten Weltkrieg wird am 5. November 2021 für PC (Battle.net), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Die Umsetzung für PS4 und Xbox One kostet 69,99 Euro. Es gibt kein kostenloses Next-Gen-Update. Das Cross-Generation-Bundle für PS4/PS5 und Xbox One bzw. Xbox Series X/S kostet 79,99 Euro. Die Ultimate Edition mit Battle Pass und weiteren Bonusinhalten liegt bei 109,99 Euro. Auf dem PC kostet der Shooter 59,99 Euro. Die Ultimate Edition wird für 99,99 Euro verkauft Call of Duty: Vanguard umfasst eine Einzelspieler-Kampagne, den gewohnten Mehrspieler-Modus, einen Zombiemodus und eine neue Warzone (Battle Royale).In der Einzelspielerkampagne steuert man vier Charaktere verschiedener Nationen, die das Sonderkommando 1 gegründet haben:"Die vier spielbaren Charaktere überwinden den Schrecken und das Chaos des Krieges, die die Achsenmächte verbreiten, und erheben sich aus den Schützengräben, um die Geburtsstunde der ersten Agenten einzuleiten - das Vorbild für den Soldaten der modernen Spezialeinheit. In Schlachten auf der ganzen Welt hoffen sie, das Blatt zu ihren Gunsten zu wenden. Mittels der spannenden Handlung sowie der außergewöhnlichen Reise, auf die sich diese stählernen Soldaten begeben, wird es Spielern möglich sein, in einflussreichen Schlachten des Zweiten Weltkrieges dabei zu sein - von den blutigen Auseinandersetzungen an der Ost- und Westfront Europas bis hin zum Kampf um die freie Welt im Pazifik und in Nordafrika. Ob ihr euch nun in Luftkämpfe über den Midwayinseln stürzt, Stalingrad mit der Präzision eines Scharfschützen verteidigt, über Frankreich mit dem Fallschirm abspringt oder die vorrückenden Streitkräfte in Nordafrika zersprengt."Der Multiplayer-Modus von Call of Duty: Vanguard soll 20 Karten direkt zum Spielstart bieten, darunter 16, die für das "Kern-Gameplay" entworfen wurden. Weitere Details sollen später folgen."Sledgehammer Games liefert euch schnelllebige und taktische Ego-Shooter-Kämpfe, die durch neue Innovationen um noch mehr Spielweisen erweitert werden. Dazu gehören ein verbessertes Waffenschmied- und Kalibersystem, das immersive und reaktive Umgebungen auf ein neues Level hebt, sowie Champion Hill - die nächste Generation des bahnbrechenden 2v2-Modus Feuergefecht, was in Modern Warfare eingeführt wurde. Schnelle Gefechte auf engstem Raum, in denen acht kleine Teams in einer Reihe von Kopf-an-Kopf-Matches gegeneinander antreten, wobei das Team gewinnt, das bis zum Schluss überlebt."Während das Hauptspiel von Sledgehammer Games (Call of Duty: WW2) entwickelt wird und sich Raven Software auf Call of Duty: Warzone spezialisiert hat, wird der Zombies-Modus diesmal von Treyarch realisiert. Der Modus soll zu Halloween präsentiert werden."Diese kooperative Erfahrung wird Teil der Handlung um den Dunkeläther sein und diese fortsetzen, um ein zutiefst fesselndes Universum zu erschaffen, und verbessert das Kern-Gameplay, für das dieser Modus berühmt ist. Deckt die entsetzlichen Schrecken des Vorgängers des Zombiemodus von Black Ops Cold War auf, während ihr den unermüdlichen Ansturm der Untoten abwehrt, wenn Vanguard am 5. November erscheint."Call of Duty: Warzone bekommt "später in diesem Jahr" eine neue Karte und (endlich) ein neues Anti-Cheat-System spendiert."In Call of Duty: Warzone werden außerdem eure vergangenen Spielerfahrungen geehrt, indem euer Fortschritt universell fortgesetzt wird. Das bedeutet, dass Spieler von Modern Warfare, Black Ops Cold War sowie Vanguard sich auf Folgendes freuen dürfen:Call of Duty: Vanguard und Warzone werden dieselben kostenlosen Inhalte nach der Veröffentlichung erhalten. Der Kalender ist vollgepackt mit neuen Karten, Modi, Listen, zeitlich begrenzten und saisonalen Events sowie Community-Festen, die allesamt Teil beider Spiele sein werden. Freut euch auf die nahtloseste Call of Duty-Erfahrung, die es je gegeben hat."Die Entwickler sprechen ebenfalls von Crossplay, universellem Fortschritt und plattformübergreifender Unterstützung.Letztes aktuelles Video: Reveal Trailer