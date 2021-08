Call of Duty: Vanguard: Das Stalingrad-Level im Spielszenen-Video

"Private Lucas Riggs, 20. Bataillon, 9. Infanteriedivision Australiens, British Eighth Army.

Sergeant Arthur Kingsley vom 9. Fallschirmjäger-Bataillon der British Army.

Lieutenant Wade Jackson von der Scouting Squadron Six der United States Navy.

Lieutenant Polina Petrova von der 138. Gewehrschützendivision der Roten Armee.



Bei der gamescom 2021 hat Activision Publishing das Stalingrad-Level aus der Kampagne von Call of Duty: Vanguard gezeigt.Call of Duty: Vanguard umfasst eine Einzelspieler-Kampagne, den gewohnten Mehrspieler-Modus, einen Zombiemodus und eine neue Warzone (Battle Royale).In der Einzelspielerkampagne steuert man vier Charaktere verschiedener Nationen, die das Sonderkommando 1 gegründet haben:Der Shooter im Zweiten Weltkrieg wird am 5. November 2021 für PC (Battle.net), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Die Umsetzung für PS4 und Xbox One kostet 69,99 Euro. Es gibt kein kostenloses Next-Gen-Update. Das Cross-Generation-Bundle für PS4/PS5 und Xbox One bzw. Xbox Series X/S kostet 79,99 Euro. Die Ultimate Edition mit Battle Pass und weiteren Bonusinhalten liegt bei 109,99 Euro. Auf dem PC kostet der Shooter 59,99 Euro. Die Ultimate Edition wird für 99,99 Euro verkauft Letztes aktuelles Video: Stalingrad Demo Playthrough