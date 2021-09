Call of Duty: Vanguard: Beta startet am Wochenende, zunächst für PlayStation-Vorbesteller

Activision hat mitgeteilt, dass die Beta zu Call of Duty: Vanguard am kommenden Wochenende startet. Vom Freitag, 10. September bis Montag, 13. September haben zunächst alle, die Vanguard für PlayStation 5 oder PlayStation 4 vorbestellt haben, Zugang zum Spiel - so der Hersteller.Ab Donnerstag, 16. September können schließlich alle PlayStation-Nutzer sowie PC- und XBOX-Vorbesteller die Beta ausprobieren. Ab Sonnabend, 18. September haben Spieler aller Plattformen die Chance, das neue Call of Duty auszuprobieren. Hier eine etwas übersichtlichere Präsentation der Staffelung:10.-13. September (für Playstation-Vorbesteller)16.-17. September (für XBOX- und Battle.net-Vorbesteller - Playstation Open Beta)18.-20. September (Open Beta für alle Plattformen)"Wer sich schon am heutigen Dienstag, 7. September auf den Testlauf einstimmen möchte, kann sich übrigens den offiziellen Reveal des Vanguard-Multiplayers zu Gemüte führen: Um 19 Uhr startet die Show auf dem offiziellen Youtube-Auftritt.Der Shooter im Zweiten Weltkrieg wird am 5. November 2021 für PC (Battle.net), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Die Umsetzung für PS4 und Xbox One kostet 69,99 Euro. Es gibt kein kostenloses Next-Gen-Update. Das Cross-Generation-Bundle für PS4/PS5 und Xbox One bzw. Xbox Series X/S kostet 79,99 Euro. Die Ultimate Edition mit Battle Pass und weiteren Bonusinhalten liegt bei 109,99 Euro. Auf dem PC kostet der Shooter 59,99 Euro. Die Ultimate Edition wird für 99,99 Euro verkauft Letztes aktuelles Video: Stalingrad Demo Playthrough