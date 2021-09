Call of Duty: Vanguard: Crossplay-Beta auf PC, PlayStation und Xbox läuft an

Neue Karten für Vanguard: Hotel Royal, Red Star und Gavutu.

Klassische Spielmodi: Team-Deathmatch, Herrschaft und Abschuss bestätigt

sowie ein neuer Modus: Patrouille.

Zugriff auf den neuen Modus Champion Hill.

Weitere Inhalte sollen folgen.

"Tactical: Das sind die Lobbys, die den Veteranen unter euch bereits bestens bekannt sein sollten. Hier erhaltet ihr das klassische Call of Duty-Erlebnis. Tactical Combat Pacing besteht immer nur aus 6v6-Spielmodi.

Assault: Diese Option bietet euch ein balanciertes Spielerlebnis mit genug Raum zum Atmen und ausreichend Ziele zum Erledigen. Assault befindet sich in der Spielgeschwindigkeit zwischen Tactical und Blitz. Im ersten Beta-Wochenende variiert die Anzahl an Spielern zwischen 20 und 28.

Blitz: In diesen actionreichen Lobbys schaltet das Spielgeschehen einen Gang höher. Bereitet euch bei der Auswahl von Blitz auf eine Vielzahl an Gefechten vor. Die Anzahl der Spieler variiert wahrscheinlich zwischen 28 und 48 Spielern.



In den nächsten Tagen findet die Crossplay-Beta von Call of Duty: Vanguard statt.Seit 19 Uhr können Vorbesteller der Vollversion auf PC (Battle.net, Systemanforderungen ) und Xbox die Betaversion des Shooters ausprobieren - sowie alle PlayStation-Nutzer, auch diejenigen, die das Spiel nicht vorbestellt haben. Ab dem 18. September um 19 Uhr wird die Crossplay-Beta dann auch auf PC und Xbox für alle interessierten Spieler geöffnet. Der Testlauf wird bis zum 20. September dauern.Folgende Mehrspielerinhalte können ausprobiert werden:"Teilnehmer der Beta, die es auf Stufe 20 schaffen, erhalten einen Waffenbauplan für Call of Duty: Vanguard und Warzone (verfügbar in Vanguard nach der Veröffentlichung am 5. November und in Warzone sobald die neue Karte im Verlauf des Jahres veröffentlicht wird). Außerdem erhalten Spieler von Call of Duty: Mobile kurz nach Ende der Beta den Operator Arthur Kingsley."Das Combat-Pacing-System soll außerdem eine neue dynamische Spielauswahl bzw. mehr Spielweisen erlauben. In der Warteschlange beim Mehrspielermodus sollen folgende Optionen wählbar sein:Diejenigen unter euch, die einfach nur irgendeinem Spiel beitreten möchten, können auch die Combat Pacing-Einstellung 'Alle' auswählen, um in unterschiedlichen Matches – wie beim Wechseln zwischen Spielmodi im Schnellen Spiel - die verschiedenen Combat Pacing-Optionen auszuprobieren."Der Shooter im Zweiten Weltkrieg wird am 5. November 2021 für PC (Battle.net), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Die Umsetzung für PS4 und Xbox One kostet 69,99 Euro. Es gibt kein kostenloses Next-Gen-Update. Das Cross-Generation-Bundle für PS4/PS5 und Xbox One bzw. Xbox Series X/S kostet 79,99 Euro. Die Ultimate Edition mit Battle Pass und weiteren Bonusinhalten liegt bei 109,99 Euro. Auf dem PC kostet der Shooter 59,99 Euro. Die Ultimate Edition wird für 99,99 Euro verkauft.Letztes aktuelles Video: Stalingrad Demo Playthrough