Call of Duty: Vanguard: Trailer soll auf die Story des Shooters einstimmen

"Private Lucas Riggs, 20. Bataillon, 9. Infanteriedivision Australiens, British Eighth Army.

Sergeant Arthur Kingsley vom 9. Fallschirmjäger-Bataillon der British Army.

Lieutenant Wade Jackson von der Scouting Squadron Six der United States Navy.

Lieutenant Polina Petrova von der 138. Gewehrschützendivision der Roten Armee.



Der Story-Trailer zu Call of Duty: Vanguard ist von Sledgehammer Games und Activision veröffentlicht worden. Der Shooter im Zweiten Weltkrieg wird am 5. November 2021 für PC (Battle.net), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.Call of Duty: Vanguard umfasst eine Einzelspieler-Kampagne, den gewohnten Mehrspieler-Modus, einen Zombiemodus und eine neue Warzone (Battle Royale). In der Einzelspielerkampagne steuert man vier Charaktere verschiedener Nationen, die das Sonderkommando 1 gegründet haben:Letztes aktuelles Video: StoryTrailer