Call of Duty: Vanguard: Zombies: Kooperativ gegen die Armee der Untoten

Nach der Ankündigung der Anti-Cheat-Offensive ist auch der Zombies-Modus aus Call of Duty: Vanguard kurz und knapp vorgestellt worden. Gemäß des Trailers hat eine dämonische Entität einen Nazi-Offizier beeinflusst, um einen Gegenstand mit dunklen Kräften zur Erschaffung einer Armee von Untoten zu benutzen. Diese Armee der Untoten muss kooperativ im Zombies-Modus ausgeschaltet werden, wobei die Spieler auch Zugang zu "übernatürlicher Macht" haben, um die Untoten zu bekämpfen. Der Zombies-Modus wird von Treyarch ( Call of Duty: Black Ops Cold War ) entwickelt, während Sledgehammer Games die Leitung bei den anderen Spielmodi von Call of Duty: Vanguard innehat.Activision: "Dieses Koop-Erlebnis setzt die Geschichte des Dunkeläthers fort und verflechtet sie noch weiter, um eine tiefgreifende Storyline zu erschaffen, während gleichzeitig das eigentliche Gameplay noch verfeinert wird, für das der Modus berühmt ist. Entdeckt die grauenhaften Schrecken des Zombies-Vorgängers von Black Ops Cold War, während ihr den unerbittlichen Ansturm der Untoten abwehrt, wenn Vanguard am 5. November erscheint."Call of Duty: Vanguard umfasst eine Einzelspieler-Kampagne, den gewohnten Mehrspieler-Modus, einen Zombiemodus und eine neue Warzone (Battle Royale). In der Einzelspielerkampagne steuert man vier Charaktere verschiedener Nationen, die das Sonderkommando 1 gegründet haben. Der Shooter im Zweiten Weltkrieg wird am 5. November 2021 für PC (Battle.net), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.