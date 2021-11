Call of Duty: Vanguard: Kostenlos in den Multiplayer reinschnuppern

Ihr seid an Multiplayer-Gefechten von Call of Duty: Vanguard interessiert, wollt aber die Vollversion des neuen Ego-Shooters (noch) nicht kaufen? Dann haltet euch die nächsten Tage lieber frei. Das Entwicklerteam von Sledgehammer Games hat nämlich ein "Kostenlos-Event" angekündigt, für das der Startschuss bereits am heutigen Donnerstag, den 18. November, fällt.Aktuellen Planungen nach geht es um 19:00 Uhr deutscher Zeit los: Ab dann könnt ihr euch den Multiplayer-Part von Call of Duty: Vanguard sowohl für den PC als auch für Konsolen kostenlos herunterladen und nach Herzenslust ausprobieren. Dabei gibt es übrigens keine Einschränkungen. Euch stehen sämtliche Maps, Waffen und Spielmodi zur Verfügung. Lediglich auf die Solo-Kampagne des Ego-Shooters müsst ihr im Rahmen des Events verzichten.Dessen Ende ist übrigens für den 22. November geplant, so dass ihr insgesamt fünf Tage lang Zeit habt, euch im Multiplayer von Vanguard auszutoben. Alle dabei erzielten Fortschritte sowie die freigeschalteten Achievements und Extras könnt ihr übrigens in die Vollversion übernehmen – falls ihr euch im Anschluss des Events zu deren Kauf entscheiden solltet.Call of Duty: Vanguard wurde am 5. November 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series X|S veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: PCTrailer