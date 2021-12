Call of Duty: Vanguard: Kostenloses Probe-Wochenende startet heute

Einen Monat nach dem Launch von Call of Duty: Vanguard ab 66,00€ bei kaufen ) veranstalten Activision und Sledgehammer Games das erste Probe-Wochenende, bei dem Spieler einen Teil der Mehrspieler-Modi gratis ausprobieren können. Das Event beginnt heute um 19 Uhr und wird voraussichtlich am 21. Dezember 2021 um 19 Uhr enden. Die Testversion des Shooters wird auf allen Plattformen zur Verfügung stehen.Insgesamt drei Playlisten haben die Macher im Rahmen des Probe-Wochenendes für Spieler vorbereitet. Dazu zählt die "Free Kills Playlist", bei der es sich um einen Mix aus Team Deathmatch, Domination und Hardpoint auf unterschiedlichen Karten von Call of Duty: Vanguard handelt. Bei der Playlist "Shipmas 24/7" erwarten euch die gleichen Spielmodi – allerdings finden Gefechte ausschließlich auf einer weihnachtlich dekorierten Map statt. Darüber hinaus können sich Spieler bei "Champion Hill" in Dreiergruppen im neuen Survival-Turniermodus miteinander messen.Neulinge und Veteranen erhalten bis zum 21. Dezember außerdem doppelte Erfahrungspunkte in allen Bereichen des Shooters. Wer sich während des Probe-Wochenendes für den Kauf des Spiels entscheidet, wird nicht nur seinen gesamten Fortschritt übernehmen, sondern darf sich auch über zehn zusätzlich freigeschaltete Stufen für den Battle Pass freuen. Ein 10%-Boost in allen XP-Bereichen ist ebenfalls dabei.Call of Duty: Vanguard wurde am 5. November 2011 für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S sowie Xbox One veröffentlicht. Den Test auf 4Players.de könnt ihr hier finden Letztes aktuelles Video: PCTrailer