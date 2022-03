Call of Duty: Vanguard: Multiplayer für zwei Wochen kostenlos testen

Wie Activision meldet, beginnt am 30. März eine zweiwöchige Testphase für den Multiplayer von Call of Duty: Vanguard ( ab 46,49€ bei kaufen ) , an dem sowohl Konsolen- als auch PC-Spieler teilnehmen können. Bis zum 13. April stehen die Multiplayer-Modi und alle Karten kostenlos zur Verfügung - inkl. der Maps, die in der zweiten Season von Vanguard eingeführt wurden: Casablanca, eine mittelgroße Karte, die einen marokkanischen Marktplatz abbildet und die Schneekarte Gondola, deren Highlight eine Fahrt mit dem Ski-Lift ist, können zusätzlich zu den Karten aus Season 1 gespielt werden.Natürlich beinhaltet die kostenlose Testversion auch die Inhalte des Mid-Season-Update, dazu zählt der neue Spielmodus Arms Race. In diesem Modus treten zwei Teams gegeneinander an und versuchen, alle Basen auf der Karte zu erobern. Sobald eine Basis erobert ist, kann sie als Spawn-Punkt genutzt werden. Jeder eingenommene Stützpunkt errichtet dabei automatisch Tore, die sich nur bei freundlichen Einheiten öffnen. Zum Einnehmen der Basis, muss man das Tor in seine Einzelteile zerbomben. Bereits jetzt sind die Pläne von Activision Blizzard zur Zukunft von Call of Duty bekannt. So soll noch diese Jahr Call of Duty Modern Warfare 2 erscheinen und für 2023 ist auch schon Warzone 2 eingeplant, welches das Battle-Royale-Erlebnis laut Activision revolutionieren soll.Letztes aktuelles Video: PCTrailer