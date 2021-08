Tetragon: Ein Holzfäller sucht seinen Sohn

Hunderte von Rätseln, Labyrinthen und Herausforderungen, basierend auf der Welt, die sich dreht und den Turm bewegt. Pflastere deinen Weg in diesem Labyrinth der Realitäten, aus denen die Welt von Tetragon besteht!

Einzigartige Spielmechanik, die selbst für erfahrene Rätselspiel-Fans eine echte Herausforderung sein kann!

Über 40 verschiedene Level in den drei magischen Welten. Während der Spieler tiefer in die Tunnel dieser Realität eintaucht, bietet die Welt von Tetragon herausforderndere und aufregendere Rätsel!

Epische Schlachten und eine fesselnde herzerwärmende Geschichte über den Vater auf der Suche nach seinem verlorenen Sohn. Auf seiner Reise muss Lucios alle Herausforderungen meistern und sich dem gefährlichen und mächtigen Feind stellen, um endlich seinen Sohn Jerry zu finden und das Universum von Tetragon zu retten!

Am 12. August 2021 haben Cafundo Estudio Criativo Eireli und Buka Entertainment das 2D-Puzzle-Adventure Tetragon für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Via Steam Microsoft Store und eShop wird im Gegensatz zum PlayStation Store ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (11,99 Euro statt 14,99 Euro). Auf PC, PS4 und Xbox One kann außerdem eine kostenlose Demo heruntergeladen werden.In der Spielbeschreibung heißt es: "Willkommen bei Tetragon - einem riesigen mysteriösen Universum einzigartiger Spielmechaniken, Rätsel, magischer Labyrinthe und Herausforderungen! Eine echte Herausforderung für diejenigen, die Spiele im Stil von The Room, The Witness und The Talos Principle schätzen. Dein Ziel ist, Ebenen mit einer sich drehenden Anziehungskraft einer Welt zu bewegen. Mit der Kraft von TetraGen werden der Boden und die Türme bewegt, um den tapferen Holzfäller Lucios durch die zerstreuten Welten zu führen und seinen verlorenen Sohn zu finden!Irgendwo im Paralleluniversum gibt es eine Welt, die aus den Ebenen-Realitäten besteht. Diese Ebenen schweben um das heilige Juwel - TetraGen. Seit Anbeginn der Zeit war es eine aufstrebende Welt gewesen, in der nichts Böses Platz hatte... bis aus dem Nichts eine mysteriöse dunkle Energie in Tetragon zu wachsen begann. Nach einer Weile hatte es die bizarrste Kreatur hervorgebracht, die beabsichtigte, das TetraGen zu zerstören und die Welt von Tetragon ins Chaos zu stürzen! Schließlich hatte diese Kreatur ihr Ziel erreicht und das TetraGen-Juwel wurde in Stücke zerbrochen. Nur mit all seinen Kräften gelang es dem Willen von Tetragon, die dunkle Kreatur einzusperren, aber es war zu spät. Jetzt muss ein Mutiger diese zerbrochene Welt reparieren, indem er die Teile von TetraGen zurückholt...Es liegt nun an dir, die Rätsel zu lösen und Stück für Stück das endgültige Ziel deiner Reise zu erreichen. Mit der Kraft von TetraGen kannst du die Position der Ebenen und Türme ändern, die Plattformen und Treppen erzeugen und sogar die Welt um ihre Achse drehen!"Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer