Crowalt: Traces of the Lost Colony: Kostenloser Prolog des Point'n'Click-Adventures veröffentlicht

Klassische Point-and-Click-Mechaniken - Sammle, kombiniere und verwende Gegenstände, um Rätsel zu lösen.

Piraten sind auch hier! - Versuche, mit regelmäßigen Piraten-Besuchern von Crowalt fertigzuwerden und, natürlich, genieße die lustigen Dialoge.

Folge dem Tagebuch - Hugh zeichnet wichtige Dinge und macht sich Notizen dazu in seinem Tagebuch. Es wird nach wichtigen Ereignissen und Erkenntnissen während des Spiels aktualisiert.

Triff Entscheidungen - Lüge oder sage nur die Wahrheit.

Sammle Artefakte - Es gibt viele historische Gegenstände rund um die Insel, sie zu sammeln wird Dich auf ein neues Level bringen … von Achievements!

Gewinne das Vertrauen der Ureinwohner - Die Ureinwohner sind diskrete Bewohner der Insel. Um Informationen von ihnen zu bekommen, musst Du ihr Vertrauen verdienen.

Am 13. August 2021 haben die Madcraft Studios und GrabTheGames einen kostenlosen Prolog zum 2D-Pixelart-Adventure Crowalt: Traces of the Lost Colony für PC veröffentlicht, der auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertet wurde. Die Vollversion soll noch in diesem Jahr auf Valves Download-Portal erscheinen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Crowalt: Traces of the Lost Colony ist ein Abenteuerspiel, das das traditionelle Storytelling mit modernen Pixel-Art-Grafiken zusammenführt.Eine Gruppe von Menschen, die sich 1587 auf den Weg machte, die erste besiedelte Kolonie in Amerika zu gründen, verschwindet kurz nach ihrer Ankunft auf mysteriöse Weise. Sie hinterlassen nur einen Inselnamen, der in einen Baum geschnitzt ist: 'Crowalt'. Nun schreiben wir das Jahr 1737. Der junge und ehrgeizige Abenteurer Hugh Radcliff verfolgt die Lost Colony, um seine erste große Entdeckung zu machen. Mittlerweile leben die verschiedensten Menschen in Crowalt, wohin er kam, um dieses Geheimnis zu lösen. Er wird auf der Insel umherschweifen und definitiv in eine Reihe von Schwierigkeiten geraten, um herauszufinden, was mit der verlorenen Kolonie passiert ist."Als Key-Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer