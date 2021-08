The Looter: Post-apokalyptischer Überlebenskampf für PC im Anmarsch

Screenshot - The Looter (PC) Screenshot - The Looter (PC) Screenshot - The Looter (PC) Screenshot - The Looter (PC) Screenshot - The Looter (PC) Screenshot - The Looter (PC) Screenshot - The Looter (PC) Screenshot - The Looter (PC) Screenshot - The Looter (PC) Screenshot - The Looter (PC)

Die polnischen Indie-Entwickler Tactical Dogs arbeiten derzeit am 2D-Action-Adventure The Looter , das 2022 über Retrovibe für PC erscheinen soll. Via Steam und GOG kann man das Pixelart-Abenteuer bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Die Welt geht ihrem Ende entgegen. Alles ist verlassen und zerstört, die Menschheit zerstreut. Irgendwo in dieser Welt befindet sich Tortura, ein riesiger Wald, der die Monumente einer vergangenen Zivilisation verschlungen hat. Tortura ist ein gefährlicher Ort. Nicht viele Menschen entscheiden sich, dort zu leben – die, die es wagen, verstecken sich hinter dicken Mauern und gehen nicht ohne ihre Waffen zu Bett.Die Geschichte beginnt, als der Protagonist, ein namenloser Plünderer, und seine Kameraden den Wachturm erreichen. Ein altes Gebäude am Rande von Tortura, und der letzte sichere Ort, der noch einen Hauch von Zivilisation versprüht. Die Gruppe soll vom Abgesandten eines örtlichen Magnaten angeheuert werden, der hofft, ein Heilmittel für seine tödliche Krankheit zu finden. Das Mittel befindet sich angeblich im Kloster – einem Ort, an den sich selbst die mutigsten Plünderer nicht heranwagen.Auf seinem Weg durch Tortura wird der Protagonist von einer seltsamen Kreatur angegriffen und schwer verwundet. Er gibt keine Lebenszeichen von sich und so lässt ihn seine Gruppe, in der Annahme, er sei tot, zurück. Doch nach einiger Zeit wacht der Protagonist völlig geheilt und verlassen wieder auf. Auf sich allein gestellt und ohne eine andere Wahl beschließt er, seinen Weg zum Kloster fortzusetzen, in der Hoffnung, seine Freunde zu finden. Während er den Wald erkundet, auf potenziell gefährliche Fremde trifft, alles plündert, was ihm vor die Nase gerät und gegen gnadenlose Kreaturen kämpft, wird der Protagonist in Ereignisse verwickelt, die Einblicke in die finstere Geschichte von Tortura erlauben. In den Schatten lauert das Böse.Das wichtigste in The Looter ist es, Mutanten mit deinen Schusswaffen bekannt zu machen. Lerne Handfeuerwaffen, Schrotflinten und Sturmgewehre zu beherrschen und erledige deine Feinde in allen Himmelsrichtungen, noch bevor sie dir zu nahe kommen. Und wenn sie dich doch umzingeln? Deine treue Brandaxt und eine Vielzahl an Ausrüstungsgegenständen wie Splittergranaten, Blendgranaten und Landminen werden schon mit ihnen fertig.Tortura steckt voller Geheimnisse und verborgener Orte, an denen du Belohnungen finden kannst. Nur, wenn du scharfsinnig und neugierig genug bist, kannst du jedes Geheimnis aufdecken, dass diese Welt dir vorenthält. Tortura ist ein verlassener, düsterer Ort und du hast die Chance, diese seltsame und doch vertraute Umgebung zu erkunden. Mach dich bereit, verfallene Gebäude, verlassene Bunker und evakuierte Basen zu besuchen, während du auf der Suche nach Beute und tödlichen Kreaturen bist, die dir immer gefährlich nahe sein werden.Neben deiner Beute findest du auch Materialien, die zum Herstellen von Gebrauchsgegenständen verwendet werden. Mit dem Fortschritt des Spiels erhältst du weitere neue Entwürfe und Rezepte für die Herstellung bestimmter Gegenstände. Auf deiner Reise wirst du die verschiedensten Artefakte aus längst vergangenen Tagen entdecken – sowohl mit nostalgischem als auch mit praktischem Wert. Entdecke allerhand Gegenstände, die du sammeln, tauschen und zu neuen nützlichen Werkzeugen verarbeiten kannst."Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer