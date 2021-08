Ripout: Koop-Shooter mit lebendigen Waffen im Anflug

Screenshot - Ripout (PC) Screenshot - Ripout (PC) Screenshot - Ripout (PC) Screenshot - Ripout (PC) Screenshot - Ripout (PC) Screenshot - Ripout (PC) Screenshot - Ripout (PC) Screenshot - Ripout (PC) Screenshot - Ripout (PC) Screenshot - Ripout (PC) Screenshot - Ripout (PC) Screenshot - Ripout (PC) Screenshot - Ripout (PC) Screenshot - Ripout (PC) Screenshot - Ripout (PC) Screenshot - Ripout (PC) Screenshot - Ripout (PC) Screenshot - Ripout (PC) Screenshot - Ripout (PC)

Die serbischen Indie-Entwickler Pet Project Games arbeiten an einem kooperativen Sci-Fi-Horror-Shooter namens Ripout , der am 1. Februar 2022 für PC erscheinen soll. Auf Steam kann man den im Jahr 2084 spielenden und auf der Unreal Engine basierenden Titel bereits auf die Wunschliste setzen.In Ripout schlüpft man in die Rolle eines Soldaten, der gegen mutierte Kameraden eines gescheiterten Genexperiments kämpfen muss, welche die eigene Raumschiffflotte in fliegende Friedhöfe verwandelt haben. Während die Mutanten ihre Körper verändern und mit Artgenossen fusionieren können, setzen die Soldaten auf biomechanische Waffen, die sich auf Gegner stürzen und deren Fähigkeiten absorbieren können, was Erinnerungen an Strangers Vergeltung oder The Darkness wachruft. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer