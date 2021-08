Golf 5 eClub: Vollwertiges Golfspiel für Oculus Quest erhältlich

Golf gehört zu den Sportarten, die in VR eh klappt: Das dürfte ein jeder bestätigen, der schon einmal mit präzisem Tracking einen virtuellen Schläger geschwungen hat. Die Chancen stehen also gut, dass diese Weisheit auch für Golf 5 eClub der AAA Games Studios gilt. Das Sportspiel ist seit dem 12. August im Oculus-Store erhältlich. Aufgrund der Quest-Exklusivität dürfte sich hier zudem niemand in Kabeln verheddern.Laut Beschreibung wird im Gegensatz zu Konkurrenten wie Pro Putt ein vollwertiges Golfspiel mit 18 Spielbahnen in den Dünen, einer Driving Range sowie einem Minigolfplatz geboten."An 18 hole golf course (The Dunes), where you can play, practice, and compete with other members or friends* Majestic driving range where you can spend hours perfecting your VR swing* An elite putting green that’s so immersive it’s like being at your local course* If you’re in a rush, a WIPP version (Wood, Iron, Pitch & Putt)* And finally, a mini-golf for the whole family to enjoy"