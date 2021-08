7 Horizons: Außerirdische Baller-Action für PC, Xbox und Switch im Anmarsch

Screenshot - 7 Horizons (PC) Screenshot - 7 Horizons (PC) Screenshot - 7 Horizons (PC) Screenshot - 7 Horizons (PC) Screenshot - 7 Horizons (PC) Screenshot - 7 Horizons (PC) Screenshot - 7 Horizons (PC) Screenshot - 7 Horizons (PC) Screenshot - 7 Horizons (PC) Screenshot - 7 Horizons (PC)

Mit 7 Horizons befindet sich bei RedDeerGames ein ballerlastiger 2D-Plattformer in Entwicklung, der noch 2021 für PC, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen soll. Auf Steam kann man die außerirdische Comic-Action bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Sie spielen als Gelee, das, wie sein Name schon sagt, ein Gelee ist, das seine Form ändern kann. Dank dieser Fähigkeit können Sie die Form und die Fähigkeiten von Menschen annehmen, die Sie treffen.Neben Jelly spielst du als seine Freunde von anderen Planeten mit jeweils unterschiedlichen Fähigkeiten und Waffen. Eine Boombox, die Glaswände brechen oder vertikale Wände erklimmen kann, sind nur einige davon. Möchten Sie lieber als Wulka Zerstörung anrichten oder Ihre Feinde mit eisiger Präzision als Eis einfrieren? Oder wirst du etwas Leben als Pflanze stehlen? Eines ist sicher - jeder von ihnen wird im Kampf etwas anderes zeigen!Jahrtausende lang existierten die Sechs Welten in Harmonie miteinander. Sie waren durch eine mysteriöse Energie, die Essenz, miteinander verbunden, die auf jedem Planeten eine andere Form annahm. Das Gleichgewicht wurde jedoch durch die Ankunft von Distortion gestört, einer mysteriösen Kreatur von der Größe eines Globus, unter deren Einfluss sich die in den Sechs Welten lebenden Wesen zu verändern begannen ... Das Spiel wird in einem Comic-Stil gepflegt, der mit einer großen Portion Humor eine Welt schafft, in der Sie ein Superheld in einem kosmischen Epos sein werden!In 7 Horizons besuchen Sie viele Planeten, von denen jeder mit seiner einzigartigen Mechanik und seinem einzigartigen Design eine neue Erfahrung bietet. Sie werden viel zu tun haben, wenn Sie das Universum vom Bösen befreien, und auf jedem Planeten finden Sie viele Geheimnisse und Feinde, die Sie besiegen können. Apropos ... Sie springen, rennen, fliegen manchmal und schießen fast immer ohne zu fragen - sie lassen dich bestimmt nicht langweilen. Das i-Tüpfelchen sind die riesigen Chefs! Diese Monster werden dir sicher unter die Haut gehen!Nehmen Sie sich bei all dieser Aktion einen Moment Zeit, um sich zurückzulehnen und Ihre Augen auf die wunderschönen Landschaften bunter Planeten zu richten! Die handgezeichneten Grafiken zeichnen 7 Horizons aus. Jedes der Biome, vom gallertartigen Planeten bis zum Wolkenland, wurde sorgfältig entworfen, um den Charakter des Planeten vollständig widerzuspiegeln."Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer