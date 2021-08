Kraken Academy!!: Skurriles Zeitreise-Abenteuer für PC im Anflug

Screenshot - Kraken Academy (PC) Screenshot - Kraken Academy (PC) Screenshot - Kraken Academy (PC) Screenshot - Kraken Academy (PC) Screenshot - Kraken Academy (PC) Screenshot - Kraken Academy (PC) Screenshot - Kraken Academy (PC) Screenshot - Kraken Academy (PC) Screenshot - Kraken Academy (PC) Screenshot - Kraken Academy (PC) Screenshot - Kraken Academy (PC) Screenshot - Kraken Academy (PC) Screenshot - Kraken Academy (PC)

Am 10. September 2021 wollen die Berliner Indie-Entwickler Happy Broccoli Games und Publisher Fellow Traveller das von "Und täglich grüßt das Murmeltier" sowie Animes der 1990er-Jahre inspirierte Zeitreise-Abenteuer Kraken Academy!! für PC veröffentlichen. Der Preis soll 14,99 Euro betragen - abzüglich eines 20-prozentigen Launch-Rabatts. Via Steam GOG und Humble Store kann man das skurrile 2D-Rollenspiel bereits auf die Wunschliste setzen.Spielbeschreibung des Herstellers: "In Kraken Academy!! finden sich Spieler in den Schuhen eines neuen Schülers wieder, der von einem magischen Kraken die Fähigkeit verliehen bekommt, durch die Zeit zu reisen. Beschrieben wird das Spiel als ein 'Groundhog-Day Adventure inspiriert von Animes aus den 90ern'. Dabei stellt der Kraken dem neuen Schüler die Aufgabe, einen Verräter ausfindig zu machen; ein böswilliges Mastermind, das so ziemlich jeder an diesem Internat sein könnte. Mit seinen besonderen Kräften reist der Protagonist jederzeit zurück in die Vergangenheit und erlebt seinen ersten Schultag immer wieder von neuem. Mit jedem Loop müssen Spieler neue Informationen über die Routinen und Tagesabläufe der Schüler und der Lehrer herausfinden, um die Geheimnisse dieser Schule aufzudecken. Jedes Mal rückt die Lösung des Rätsels und die Verhinderung des Desasters ein Stückchen näher.Während Spieler 'nebenbei die Welt retten' gibt es noch eine ganze Palette anderer Aktivitäten am Campus. Die Kraken Academy ist in vier Clubs aufgeteilt: Musik, Kunst, Sport und Drama. Spieler beginnen in einem Club, können aber in jedem weiteren Durchgang einem anderen Club beitreten. Damit erschließen sich immer weitere Teile des Campus und sie finden mehr über ihre Mitmenschen heraus, gehen auf Parties oder helfen dem Hausmeister dabei, das organisierte Verbrechen zu bekämpfen."Letztes aktuelles Video: TerminTrailer