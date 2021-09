Kraken Academy!!: Ein verrückter erster Schultag im Zeitreise-Adventure

Screenshot - Kraken Academy (PC) Screenshot - Kraken Academy (PC) Screenshot - Kraken Academy (PC) Screenshot - Kraken Academy (PC) Screenshot - Kraken Academy (PC) Screenshot - Kraken Academy (PC) Screenshot - Kraken Academy (PC) Screenshot - Kraken Academy (PC) Screenshot - Kraken Academy (PC) Screenshot - Kraken Academy (PC) Screenshot - Kraken Academy (PC) Screenshot - Kraken Academy (PC) Screenshot - Kraken Academy (PC)

Fellow Traveller: "Inspiriert von den Comedy-Animes der 90er Jahre steckt die heitere Geschichte voller verrückter Persönlichkeiten. Allein im Musikclub macht sich das bemerkbar: Spieler treffen hier den Pretty-Boy und Leadsänger Vladimir, der sich seine hysterischen Fangirls nicht vom Leib halten kann. Die schlecht gelaunte Bassistin Simona, die immer in ihrem Giraffen-Kapuzenpulli zu sehen ist und alles und jeden hasst (auch dich). Und natürlich Broccoli Girl, die Schlagzeugerin, die einfach nicht über ihren Ex hinwegkommt. Der Musikclub ist vielleicht nicht jedermanns Sache, das macht aber nichts. Auch Kunst-, Sport- oder Drama-Club öffnen ihre Pforten, wenn der Protagonist wieder einmal eine Zeitschleife durchläuft."

Das Entwicklerstudio Happy Broccoli Games aus Berlin und Publisher Fellow Traveller aus Australien haben Kraken Academy!! für PC auf Steam GOG.com und Humble Store veröffentlicht. Das skurrile Zeitreise-Abenteuer in Pixeloptik ist für 14,99 Euro erhältlich, wird aber bis zum 17. September mit einem Rabatt von 20 Prozent angeboten. Englische Sprachausgabe und u.a. deutsche Texte werden geboten.In der skurrilen Mischung aus Adventure, Zeitreise-Comedy und 90er-High-School-Anime übernehmen Spieler die Rolle eines neuen Schülers an der namensgebenden Kraken Academy. Dort treffen sie auf eine Reihe sonderbarer Charaktere und müssen den ungewöhnlichen Schulalltag meistern, von der Teilnahme an einer Kostümparty bis hin zum Kampf gegen ein Verbrechersyndikat auf dem Campus. Als sich dann noch herausstellt, dass ein Verräter droht, das Ende der Welt herbeizuführen, liegt es am Protagonisten, das Unheil abzuwenden - ausgestattet mit der Fähigkeit, 72 Stunden in die Vergangenheit zu reisen."Auch wenn die Rettung der Welt natürlich ein wichtiger Bestandteil der Story von Kraken Academy!! ist, gibt es eine ganze Palette anderer Aktivitäten, denen man an seinem ersten Schultag nachgehen kann. Der Protagonist lernt die Routinen der Lehrer und Schüler kennen und erkundet während seiner ersten Tage an der Schule jeden Winkel des Campus. Dabei nimmt er an einer Kostümparty teil, wird kurz zum Detektiv und hilft dem Hausmeister der Schule dabei, ein Verbrechersyndikat zur Strecke zu bringen. Was passiert, wenn er mal in Schwierigkeiten steckt? Dann kann er einfach in der Zeit zurückreisen, die letzten 72 Stunden noch einmal erleben und das Schicksal der gesamten Welt ändern!""Kraken Academy!! erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen, darunter für Tiny Teams in den Jahren 2020 und 2021, auf der Tokyo Game Show im Jahr 2020 und eine Nominierung bei Amaze 2020", heißt es in der Pressemitteilung zum Release.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer