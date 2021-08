Elements: Kooperatives Fantasy-Rollenspiel für PC und Konsolen im Anmarsch

Die Welt der Elemente steht dir zur Erkundung offen. Wähle deinen Weg weise.

Stelle sicher, dass dein Verstand so scharf ist wie dein Schwert. Auf deinem Weg wirst du Rätseln begegnen.

Viele Kreaturen, denen du begegnest, sind zähmbar und reitbar. Viel Spaß beim Erforschen!

Sammle auf deiner Reise Ressourcen und elementare Fragmente. Benutze sie, um Ausrüstung herzustellen, zu bauen und deine magischen Fähigkeiten zu verbessern.

Kombiniere deine Ausrüstung, Fähigkeiten und Elementarmagie, um deinen Charakter zu individualisieren und den mächtigsten Build zu finden.

Baue ein Gehöft, um Gegenstände zu lagern, zu farmen oder einfach am Feuer zu entspannen. Verwende Gehöfte als Schnellreisepunkte und passe sie an, damit du dich wie zu Hause fühlst.

Die Elementarsteine werden von mächtigen Wächtern beschützt. Wenn du bereit bist, kannst du sie herausfordern, um eine Chance auf legendäre Elementar-Ausrüstung zu erhalten.

Nahkampf, Magie oder Fernkampf lassen dir die Wahl, wie du deine Feinde besiegst.

Spiele im lokalen Koop-Modus mit geteiltem Bildschirm und begib dich mit Familie und Freunden auf die Suche nach den Elementarsteinen.

Tritt unserer Discord-Community bei, um Ideen zu teilen und das Spiel mitzugestalten. Wir wollen, dass du dich bei der Suche nach den Steinen im Spiel verlierst.

Screenshot - Elements (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Elements (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Elements (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Elements (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Elements (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Elements (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Elements (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Elements (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Elements (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Elements (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Elements (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Elements (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Elements (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Elements (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Elements (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Elements (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Elements (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Elements (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Elements (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Elements (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Elements (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX)

Mit Elements haben Wreckit Games und Apogee Entertainment ein Action-Rollenspiel in der Mache, das Ende 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen soll. Das Open-World-Abenteuer, in dem sich ein Geschwisterpaar auf die Suche nach acht Elementarsteinen macht, um das Gleichgewicht wiederherzustellen, soll man sowohl allein als auch kooperativ angehen können. Außerdem wird Zelda-Sprecherin Patricia Summersett Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung ) Protagonistin Nyah ihre Stimme leihen. Auf Steam kann man den laut offizieller Website auch via Epic Games Store erscheinenden Titel bereits auf die Wunschliste setzen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Elements ist ein wunderschönes 3rd-Person Open-World Adventure RPG über zwei Geschwister, die ihr Schicksal erfüllen. Begib dich auf die Suche nach 8 Elementarsteinen in einer fantastischen Welt, um Magie und Geheimnisse aufzudecken und das Gleichgewicht in der Elementarwelt und der unseren wiederherzustellen. Die 8 Elementarsteine sind in dieser fantastischen Welt verstreut. Erhalte elementare Magie und Fähigkeiten, während du Elementar-Fragmente und -Steine sammelst. Benutze Waffen und Ausrüstung, die du findest, sammelst und herstellst, um dir auf deiner Reise zu helfen. Denke daran, dass die Steine mit den Elementen der Erde verbunden sind. Du hältst das Schicksal von zwei Welten in deiner Hand. Dies ist dein Schicksal."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer