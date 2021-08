Mayhem Brawler: Arcade-Prügler im Stil der Neunziger ist kampfbereit

Eine neue und frische Interpretation der klassischen Beat 'em ups im Stil der 90er Jahre

Offline-Koop-Modus für bis zu 3 Spieler

Der Spielfluss kann durch die eigenen Entscheidungen beeinflusst werden

3 völlig verschiedene Enden, abhängig von deinen Entscheidungen

Einzigartige Kampfmechaniken

3 spielbare Charaktere, die gegen über 30 Gegnertypen und 12 einzigartige Endbosse antreten

Handgezeichnetes und von Comics inspiriertes Artwork, aufwändig aus Einzelbildern animierte Charaktere und ein Hammer-Soundtrack

Deine Eintrittskarte in das grenzenlose Universum von Mayhem

Am 18. bzw. 19. August 2021 haben die Istanbuler Entwickler Hero Concept ihr kooperatives 2D-Beat'em-Up Mayhem Brawler für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via Steam , wo bis dato 85 Prozent der Nutzerreviews positiv ausfallen, kostet 16,79 Euro. Im PlayStation Store Microsoft Store und eShop werden hingegen je 19,99 Euro fällig. In der Spielbeschreibung heißt es: "Mayhem Brawler ist ein urbanes Fantasy-Beat-’em-up, das die Arcade-Atmosphäre der 90er in die Gegenwart holt. Du kannst die Spielwelt im Comic-Stil mit ihrem Hammer-Soundtrack allein oder mit Freunden erleben und mit deinen Entscheidungen den Lauf der Geschichte bestimmen. Während Dolphin, Star und Trouble, die bekanntesten Beamten der Superhelden-Strafverfolgungsbehörde Stronghold, auf Streife einer Routinemeldung nachgehen, wird eine Reihe von Ereignissen ausgelöst, die das Schicksal der gesamten Stadt verändern wird.Um eines gleich mal klarzustellen: Wenn du meinst, das Leben eines Gesetzeshüters mit Superkräften wäre einfach, dann irrst du dich gewaltig, denn in der urbanen Fantasy-Welt von Mayhem Brawler lauern viel größere Gefahren als gewöhnliche Straßenbanden. Mit deinem Arsenal an Combos und Spezialfähigkeiten musst du allein oder im Team übermächtigen Superschurken das Leben schwer machen, dich der wilden Wut der Werwölfe stellen, den Hexereien der Straßenmagier widerstehen und dich gegen einen von Vampiren geleiteten Megakonzern durchsetzen, der seine Drecksarbeit einer Bande von Schlägern überlässt.Die handgezeichneten, von Comics inspirierten Hintergründe und Einzelbildanimationen in Verbindung mit einem atemberaubenden Soundtrack geben deinem Controller eine nie dagewesene Adrenalininjektion. Gestalte den Fluss der Geschichte durch deine eigenen Entscheidungen selbst und erreiche eines der drei verschiedenen Enden im Universum von Mayhem Brawler, wo hinter jeder Ecke eine eigene Geschichte lauert."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer