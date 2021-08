Queen's Wish 2: The Tormentor: Retro-Rollenspiel per Kickstarter finanziert

Screenshot - Queen's Wish 2: The Tormentor (PC) Screenshot - Queen's Wish 2: The Tormentor (PC) Screenshot - Queen's Wish 2: The Tormentor (PC) Screenshot - Queen's Wish 2: The Tormentor (PC) Screenshot - Queen's Wish 2: The Tormentor (PC) Screenshot - Queen's Wish 2: The Tormentor (PC)

Am 17. August 2021 hat das bereits seit 27 Jahren aktive Indie-Studio Spiderweb Software ( Avernum , Avadon, Nethergate, Geneforge ) aus Seatlle eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung ihres jüngsten 2D-Fantasy-Rollenspiels Queen's Wish 2: The Tormentor lanciert, das im Juni 2022 für PC erscheinen soll. Der Zielbetrag von 40.000 Dollar (34.230 Euro) war schnell erreicht. Aktuell haben 856 Unterstützer 42.169 Dollar (36.086 Euro) zugesagt.Vier Zusatzziele wurden bereits ausgerufen: Ab 60.000 Dollar soll eine iOS-Fassung, ab 80.000 Dollar eine neue Questreihe, ab 100.000 Dollar ein professionelles Sounddesign und ab 150.000 Dollar eine Android-Version realisiert werden. Queen's Wish 2: The Tormentor ist der zweite Teil einer geplanten Trilogie, die vor zwei Jahren mit dem auf Steam bis dato "sehr positiv" bewerteten Queen's Wish: The Conqueror ihren Anfang nahm.In Queen's Wish 2 schlüpft man in die Rolle der jüngsten Tochter der schwer erkrankten Königin Sharyn, von der man beauftragt wurde, einen Aufstand im Hochland der Rokaj zu stoppen. DIe Macher versprechen eine riesige Fantasywelt mit zahlreichen Städten und Dungeons, konkurrierende Fraktionen, facettenreiche Rundenkämpfe, den Einsatz von Diplomatie und List sowie den Ausbau militärischer und industrieller Stützpunkte.Letztes aktuelles Video: Kickstarter Video