Paper Mario: Die Legende vom Äonentor: Vorbestellungen bei Amazon US "derzeit nicht verfügbar"

zählt vermutlich zu den heißersehntesten Titeln, dieim Spielejahr 2024 auf dem Fahrplan stehen hat. Noch liegt der Release Monate in der Zukunft, doch schon jetzt mischt der kleine Klempner die US-amerikanischenauf.Der Hype um den neuaufgelegten GameCube-Klassiker reißt nicht ab, was nun einen mehr oder wenigerzur Folge hat: Auf der US-Seite des Versandhausriesen sindzumindest vorrübergehend nicht mehr möglich.Tatsächlich findet man auf der Produktseite von Paper Mario: Die Legende vom Äonentor (englisch: Paper Mario: The Thousand-Year Door) statt dem üblichen Preis und der Möglichkeit, das Spiel vorzubestellen, aktuell nur die Worte "derzeit nicht verfügbar" vor. Sicherlich istbereits auf dem Weg, auf dem aktuellen Stand weiß aber selbst Amazon nicht, ob und wann US-Kunden den Titel wieder auf dem gewohnten Weg erwerben können.Obendrein kommt der Fakt, dass Paper Mario: Die Legende vom Äonentor bereits vor seinem Release Ende Mai diedes Versandhausriesen anführt. Erst danach reihen sich ebenfalls mit Spannung erwartete Titel wie das an diesem Freitag erscheinende Dragon’s Dogma 2 oder die Monster Hunter Stories Collection hinter ihm ein. Interessenten aus Deutschland müssen sich derweil nicht sorgen: Amazon hat das gehypte Game nach wie vor auf Lager.Wannwerfen konnte, erscheint, wissen wirganz gewiss: Amsoll es endlich so weit sein und das Jump'n'Run auf der Nintendo Switch seine Veröffentlichung feiern. Dicht gefolgt von einer weiteren Neuauflage, dennDie mit „Anzeige“, einem Stern oder einem Einkaufswagen-Symbol gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.Letztes aktuelles Video: Promo