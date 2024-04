Paper Mario: Die Legende vom Äonentor – Nintendo liefert neue Einblicke in das auf Hochglanz polierte Papierspektakel





A scary dragon atop a tall tower? A cursed town full of…pigs? A train ride packed with high-speed hijinx? All this and more awaits you in #PaperMario: The Thousand-Year Door! pic.twitter.com/q6OWhLcG4c



— Nintendo UK (@NintendoUK) April 19, 2024

In etwas mehr als einem Monat ist es endlich so weit: Dasfeiert seinen bereits seit vergangenem Jahr erwarteten Release.Nun zeigtabermals, was uns erwartet: In einem taufrischen Twitter-Clip will man mit der aufgehübschten Grafik und einigen besonders beeindruckenden, die noch einmal Lust auf mehr machen sollen, nun den Hype weiter ankurbeln.Wie wunderbar witzig und grafisch ansprechend die aufgehübschte Neuauflage wirklich wird, davon konnten wir uns dank der vergangenen Szenen, die Nintendo uns, schon überzeugen. Nun veröffentlichte man, in dem einige besonders starke Spielszenen zu erblicken sind:Neben seinem Ausflug zu eineman der Spitze eines riesigen Turmes verschlägt es Nintendo-Ikone Mario auch in eine verfluchte Stadt, in der die Bewohner allem Anschein nach inmitsamt rosarotem Ringelschwanz verwandelt wurden.Ansonsten machen wir mit dem gerade einmallangen Clip noch Bekanntschaft mit einem, nachdem wir dem schnauzbärtigen Klempner über das Dach einesfolgen. In den Kommentaren des Twitter-Posts freuen sich die Fans über die vielen kleinen Details der Neuauflage, während sich viele fragen, ob auch diedes Originals einen frischen Anstrich bekommen hat.Paper Mario: Die Legende vom Äonentor soll amfür die Nintendo Switch veröffentlicht werden. Schonund war für kurze Zeit lang sogar ausverkauft. Wer noch mehr spannende Spielszenen des Remakes sehen möchte, der sollte sich den rund, den Nintendo zu, nicht entgehen lassen.Letztes aktuelles Video: Promo