Statt Schnipsel nun ganzer Abriss in detailreichem Trailer zu Paper Mario: Die Legende vom Äonentor

Mario lässt nach seinen letzten großen Hits nicht lange auf sich warten, bis er wieder als Star eines Nintendo-Spiels auftritt. Schlank wie DIN A4 bringt er miteinen alten Klassiker mit frischer Bemalung in die Neuzeit.Während der Release des Remakes immer näher rückt, streut Nintendo immer mehr Material, um die Vorfreude aufrechtzuerhalten. Als neuestes Häppchen ist nun unter dem Radar der westlichen Fans einzu den Inhalten des Spiels erschienen.Rote Mütze, Schnurrbart und Blaumann: Die Wiedererkennungszeichen von Videospielheld Mario sind fest mit ihm verwachsen. Doch abgesehen von seinem ikonischen Look ist der Klempner ein ganz schön wandelbarer Geselle. Jump’n’Run ist nicht das einzige Genre, in dem er glänzt: Auchwie Paper Mario: Die Legende vom Äonentor haben ihren Platz in seinem Lebenslauf. In einemdes Titels will er diesen Abschnitt seiner Karriere mit neuem Elan durchleben.Wie das im Detail aussehen soll, zeigt ein Trailer auf demvon Nintendo: In etwas über fünf Minuten werden unter anderem die Mechaniken und Charaktere des Spiels heruntergebrochen. Einfach zu verfolgen ist das Video leider nicht, wenn man kein Japanisch versteht. Aber die Bildsprache allein kann trotzdem einen guten Eindruck davon vermitteln, wie die neu verpackte Papier-Welt aussieht und funktioniert.Wie schon bekannt ist, stehen Mario diverse Papp-Kameraden zur Seite, welche ihn mit ihren individuellen Fähigkeiten unterstützen. In einer kurzen Vorstellungsrunde werden diese den Spielern näher gebracht und ein Feature demonstriert, mit dem sie den aktuellejederzeit austauschen können. Clips, die aufund einenhinweisen, gibt es ebenfalls zu sehen und auch dasbekommt nochmal eine ordentliche Vorführung.Als Zusatzinhalte will Nintendo dem Trailer nach zu urteilen übrigens eineeinfügen. Weitere Ausschnitte des Spiels, die es auch in übersetzter Fassung zu finden gibt, bietet beispielsweise der erste Trailer zu Paper Mario: Die Legende vom Äonentor aus dem vergangenen Jahr.