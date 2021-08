Ace Combat (Arbeitstitel): Neues Spiel der Ace-Combat-Reihe in Arbeit

Bandai Namco erweist sich nach diversen Markenschutz-Einträgen für Rennspiele wie Ridge Racer erneut als umtriebig: Wie Gematsu.com berichtet, plant das Unternehmen ein "neues Projekt der Ace-Combat-Reihe". Dies wurde während des auf Youtube übertragenen Events "Ace Combat 25th Anniversary Retrospective Program" verkündet.Darüber hinaus wurde offenbar nur sehr wenig verraten - weder zu unterstützten Plattformen, noch zu einem Release-Zeitraum oder inhaltlichen Details. Bekannt ist, dass der Publisher diesmal mit dem Entwickler ILCA kooperiert, um das Team zu vergrößern. Im Portfolio dieses Studios befinden sich z.B. Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle sowie The Idolmaster: Starlit Season.Des Weiteren war das Team bereits in die Produktion von Ace Combat 7: Skies Unknown involviert (Umgebungen, Zwischensequenzen). "Mit dieser neuen Belegschaft kreieren wir ein neues Ace Combat - eine neue Ära" - so umreißt Producer Kazutoki Kono vorerst die Ausrichtung des neuen Titels.