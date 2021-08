Puzzling Places: Puzzles aus Rekonstruktionen realer Orte erscheinen Anfang September für Oculus Quest

Beim VR-Spiel Puzzling Places darf der Name wörtlich genommen werden: In dem Puzzlespiel des Berliner Entwicklers Realities.io steckt man digitale räumliche Rekonstruktionen realer Orte zusammen. Wie Mixed.de berichtet, nimmt die Beta-Phase im Rahmen der schon erhältlichen App-Lab-Veröffentlichung bald ein Ende.Ab Donnerstag, 2. September 2021 erscheint der Titel als Vollversion, ganz regulär im Store der Oculus Quest. Seinen Anfang nahm das Projekt übrigens im Sidequest-Angebot. Jedes Puzzle wurde aus einem dreidimensionalen Photogrammetrie-Scan erstellt, der z.B. einen Museumssaal, eine Stadt am Rande eines Hügels, eine altes Kloster oder andere pittoreske Orte zeigt. Passend zur Vervollständigung soll auch der Soundtrack nach und nach dynamisch an Stimmen gewinnen.In der Vollversion wird es 16 frische Orte mit je fünf Schwierigkeitsgraden geben (25 bis 400 Teile). Zu den Neuzugängen gehören das "Hallwyl Museum Pack", das "Armenia Pack", das "Biarritz City Pack" sowie vier einzelne Spezial-Puzzles, so das Magazin. Weitere Puzzles sollen später folgen. Auf die Idee kam das Studio übrigens dank eines "Happy Accidents", wie Bob Ross es vermutlich ausgedrückt hätte. Ein Programmfehler ließ einen zersplitterten Scan vor einem Entwickler erscheinen - was diesen auf die Idee brachte, dass man die Teile doch wie bei einem Puzzle zusammensetzen könnte.