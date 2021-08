Saints Row: Ankündigung des Neustarts der Reihe im Zuge der gamescom

5 days until @gamescom #OpeningNightLive on Wednesday.



Das nächste Saints-Row-Spiel wird sehr wahrscheinlich bei der gamescom Opening Night Live (Mittwoch ab 20 Uhr) vorgestellt. Moderator Geoff Keighley war via Twitter recht mitteilungsfreudig. Auf der offiziellen Website von Saints Row deuten Entwickler Volition Inc. und Publisher Deep Silver einen Neustart der Reihe an, da dort der Schriftzug "Rebooting" auf einem Mauerwerk zu erkennen ist. Laut PC Gamer wurde auf dem Saints-Row-Twitter bereits bestätigt, dass das Spiel ein "Reboot" und kein Remaster oder Remake sei. Weitere Details dürften in der nächsten Woche folgen ...