Saints Row: Video: Erste Spielszenen aus Santo Ileso

"Das Saints-Row-Spiel

Das Idols Anarchy-Pack, das einen digitalisierten Idols DJ-Helm, einen hübschen, aber brutalen Idols Twinkle-Schläger und ein neonbeleuchtetes Scrambler-Bike enthält

Das 'Saints Criminal Customs'-Pack, ein digitales Paket für Vorbesteller des physischen Produkts, das das Saints Custom Cabrio und die Saints Custom Stab Jacket enthält

Das 'Los Panteros American Muscle'-Bundle - mit dem Los Panteros 'El Lanzador' Heavy Weapon Skin und dem Custom 'Fury' Motorcycle

Der Expansion Pass, der das Gameplay um drei zusätzliche Episoden erweitert, sowie Saints Row: The Third Remastered."

Deep Silver und Volition zeigen erste Spielszenen aus Saints Row im folgenden Video und stellen auch den Schauplatz "Santo Ileso" näher vor. Im Video präsentiert die US-amerikanische Schauspielerin Bryce Charles (die Stimme des Standard-Bosses des Spiels) auch die rivalisierenden Banden und die neuen Charaktere.Letztes aktuelles Video: Welcome to Santo Ileso TrailerDas Open-World-Actionspiel von Deep Silver Volition wird am 25. Februar 2022 für PC (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Außerdem ist die Notorious Edition vorgestellt worden, die folgende Inhalte umfassen wird: