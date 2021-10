Saints Row: Trailer zeigt die Distrikte von Santo Ileso

Der Neustart von Saints Row ab 59,99€ bei vorbestellen ) wird bekanntlich in Santo Ileso spielen, einer fiktiven Stadt im Herzen des amerikanischen Südwestens. Der Schauplatz soll die bisher größte und vielfältigste Welt in einem Spiel der Reihe bieten. Die insgesamt neun Distrikte geben sich bewusst abwechslungsreich. Im Finanzdistrikt gibt Wolkenkratzer, von denen man z.B. in Wingsuits runterspringen kann. Im Gegensatz dazu beherbergen der Rodeo District und Monte Vista besondere Restaurants, Bars und Rückzugsorte für die Reichen und Berühmten in geschlossenen Gesellschaften. Das El-Dorado-Viertel blendet mit einer Mischung aus Schmutz, Glanz und hell erleuchteten Reklametafeln. Jeder Distrikt soll ein eigenes Thema und eigene Aktivitäten haben. Wie gewohnt soll die Spielwelt als Open-World-Sandkasten fungieren, in der man machen kann, worauf man gerade Lust hat - egal ob man die Areale erkunden, mit einem modifizierten Off-Road-Müllwagen durch die Wildnis brettern, für Chaos in der Innenstadt sorgen oder an Windsuit-Herausforderungen teilnehmen möchte. Einen Überblick über die Distrikte in Santo Ileso gibt Deep Silver Volition im folgenden Trailer.Das Open-World-Actionspiel wird am 25. Februar 2022 für PC (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.Letztes aktuelles Video: Districts of Santo Ileso