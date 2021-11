Saints Row: Release des Reboots wurde um ein halbes Jahr verschoben

A Saints Row update from Jim Boone, Chief Creative Officer, Volition

Fans von Saints Row ( ab 59,99€ bei vorbestellen ) müssen etwas länger auf den Reboot der Reihe warten. Wie Entwickler Volition auf der Webseite des Open-World-Actionspiels bekannt gegeben hat, wird der Titel nicht mehr am 25. Februar 2022 erscheinen. Stattdessen wurde mit dem 23. August 2022 ein neuer Termin für Saints Row festgelegt. An den Plattformen ändert sich allerdings nichts. Das Spiel kommt weiterhin für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. In einer Mitteilung äußerte sich Chief Creative Officer Jim Boone zu den Gründen für die Verschiebung.Demnach benötigt Saints Row mehr Zeit, um nicht nur die erwarteten Standards von Volition, sondern auch der Fans erreichen zu können. Im Detail geht es dabei um die Optimierung des Titels. Am Kern des Reboots wird fast nichts mehr verändert. Laut dem Verantwortlichen haben die Macher außerdem die Auswirkungen der Pandemie auf den Zeitplan des Spiels unterschätzt. Jim Boone bedauert den späteren Release – verspricht jedoch, dass sich die Wartezeit lohnen wird.Letztes aktuelles Video: Districts of Santo Ileso