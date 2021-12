Saints Row: Neuer Trailer gibt Einblicke in die rasante Action

Auch Deep Silver hat die Gunst der Stunde genutzt, um im Rahmen der Game Awards den im August angekündigten "Reboot" von Saints Row ( ab 59,99€ bei vorbestellen ) , weiterhin entwickelt von Volition, einem großen Publikum zu präsentieren.Der knapp zwei Minuten lange Clip gewährt erstmals einen Einblick in die Reise der Crew auf dem Weg zum Saint-Dom, einen kleinen Vorgeschmack auf die Anpassungsmöglichkeiten und einen Batzen typischer Saints-Row-Momente.Volition beschreibt Saints Row folgendermaßen:Willkommen in Santo Ileso, einer pulsierenden fiktiven Stadt im Herzen des amerikanischen Südwestens. In einer Welt voller Verbrechen, in der gesetzlose Gruppierungen um die Macht kämpfen, wagt eine Gruppe junger Freunde ihr eigenes kriminelles Abenteuer, um an die Spitze zu gelangen und sich selbst zu verwirklichen.Als zukünftiger Boss gründest du mit Neenah, Kevin und Eli an deiner Seite "The Saints" - und nimmst es mit "Los Panteros", "The Idols" und den "Marshalls" auf, während du dein Imperium in den Straßen von Santo Ileso aufbaust und um die Kontrolle über die Stadt kämpfst. Letztlich ist Saints Row die Geschichte eines Start-up-Unternehmens, nur dass das Geschäft der Saints zufällig das Verbrechen ist.Erlebe den größten und besten Saints Row-Spielplatz, der je erschaffen wurde. Die einzigartige, weitläufige Welt von Santo Ileso ist die Kulisse für einen wilden, überlebensgroßen Sandkasten mit spannenden Nebengeschäften, kriminellen Unternehmungen und Blockbuster-Missionen, in dem Du Dich mit Schießereien, Fahrten und Wingsuit-Missionen an die Spitze kämpfst.Bringe dich selbst zum Ausdruck und entfessele deinen inneren Saint mit der fortschrittlichsten Reihe von Anpassungswerkzeugen, die es je in einem Open-World-Spiel gab - mach deinen Charakter, dein Auto und deine Crew zu deinem eigenen.Stürze dich sich in epische Schießereien und rasante Verfolgungsjagden und werde Zeuge unerhörter Momente, die es nur bei den Saints gibt, in einer originellen Geschichte, die den bemerkenswerten Aufstieg der Saints zur Macht zeigt. Genieße die Freiheit, die gesamte Kampagne mit einem Freund im nahtlosen, ungebundenen Koop-Spiel zu spielen, indem du die Grenzen deiner Gang ausreizen und gemeinsam deine eigenen Spielmomente kreieren kannst.Saints Row soll am 23. August 2022 für PC (via Epic Games Store), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S sowie Xbox One erscheinen.