Saints Row: "Boss Factory" - Charakter-Editor als Demo veröffentlicht

Die Boss Factory

Importierbare Demo-Bosse

Bis zum Release des Saints Row ( ab 59,99€ bei vorbestellen ) -Reboots am 23. August ist es nicht mehr lange hin. Jetzt haben Volition den Charakter-Editor des Spiels als Demo veröffentlicht. Und der bietet wie gewohnt absurde Möglichkeiten für den eigenen "Boss"!Schon immer war die Saints-Row-Reihe für ihre absurden Möglichkeiten im Charakter-Editor bekannt. Und genau diesen Aspekt rückte Volition auch im Gameplay-Trailer auf dem Summer Game Fest in den Fokus.Ausführlich werden hier die umfangreichen und zum Teil extrem bescheuerten Varianten der eigenen Spielfigur präsentiert, die detailliert im Editor zusammengeschraubt werden können. Damit Interessierte sich bereits vor Launch ein Bild vom Editor machen können, ist ab sofort auf allen Plattformen eine Demo verfübar, in der man sich im nach Herzenslust im Editor austoben kann.Besonders komfortabel: Die in der Demo erstellten Figuren sollen sich zum Launch am 23. August direkt in das Spiel importieren lassen. So habe man "mehr Zeit für die wichtigen Dinge" in der neuen Saints-Row-Metropole Santo Ileso. Was genau vom Saints-Row-Reboot erwartet werden kann, hat Matthias in seiner Vorschau zusammengefasst.Saints Row erscheint für PS4, PS5, Xbox Series X | S und den PC.