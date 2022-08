Saints Row: Neuer Trailer zeigt Santo Ileso, die Fraktionen und vieles mehr

Die Fraktionen

Zwischen Regenschirm-Knarre und Gitarrenkoffer-Raketenwerfer

Das knapp sechsminütige Video zeigt die staubige Wüste, die dicht besiedelte Großstadt oder die verrauchten Industriegebiete von Santo Ileso. Der Sprecher stellt uns dabei wie in einem Heist-Movie im bekannt „speziellen“ Humor der Saints Row-Reihe die Fraktionen vor, welche uns der Titel vor die aufgemotzte Pumpgun wirft. Darunter die schmuggelnden Los Panteros, die Idols - welche genauso gut auf einer EDM-Party auftauchen könnten - und die Marshalls, welche euch mit modernster Technik an den eigen personalisierten Kragen wollen.Doch allein müsst ihr den Abschaum natürlich nicht aufmischen, denn eine chaotische Truppe an Ganoven steht uns bei unserem kriminellen Aufstieg an die Spitze zur Seite. Jedes unserer Team-Mitglieder hat dabei verschiedenste Spezialgebiete, die uns das Leben erleichtern sollen, ob das Aufmotzen von Karren oder das Abhandeln von Geschäften.Auf den Straßen geht es ganz schön zur Sache, so zeigt der Trailer einen Teil des Waffenrepertoires, das bekannt wuchtig daherkommt und sich - wie das Franchise selbst - nicht immer ganz so ernst nimmt. So töten wir nicht nur mit Pistole und Messer, sondern auch mit Gummihammer, Gitarrenkoffer-Raketenwerfer sowie einer Schusswaffe in Regenschirm-Optik. Und auch die Anpassungsmöglichkeiten an den dekadenten Karossen reichen von farbenfrohen Lackierungen bis hin zu Messern an den Felgen.Ob das Action-Adventure für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbos Series X/S so abwechslungs- und umfangreich daherkommt wie sein Charaktereditor, wird sich wohl erst zum Release am 23. August dieses Jahres zeigen.